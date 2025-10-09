Kokoomuksen Limnéll: Trumpin lupaus puolustaa Suomea oli enemmän kuin pelkkä “kyllä” – ja Moskova kuuntelee tarkasti

Kun Trumpilta kysyttiin, puolustaisiko hän Suomea mahdollisen Venäjän hyökkäyksen sattuessa, presidentti vastasi: “I would, yes, I would. They’re a member of NATO, they’re great people… And certainly, we will be there to help – vigorously.”

Limnéllin mukaan vastaus oli poikkeuksellisen suora ja merkityksellinen.

– Tämä ei ollut rutiinivastaus. Jokainen lause oli harkittu ja kantaaottava. Trumpin sanat olivat yksiselitteiset: Yhdysvallat puolustaisi Suomea. Samalla hän korosti Suomen omaa vahvaa puolustusta, mikä vahvistaa kuvaa Suomesta Naton uskottavana jäsenenä, Limnéll sanoo.

Limnéllin mukaan lausunto on historiallinen kolmesta syystä: se oli suora, strateginen ja toimii deterrenssinä, pelotteena.

– Kremlin propaganda on viime kuukausina pyrkinyt rakentamaan kuvaa Suomesta uhkana. Nyt Trumpin sanat kääntävät asetelman toisin päin: hyökkäys Suomea vastaan olisi hyökkäys koko Natoa vastaan. Sanan “vigorously” käyttö ei ollut sattumaa, vaan viesti voimakkaasta ja päättäväisestä toiminnasta, Limnéll toteaa.

Limnéll arvioi, että Venäjä reagoi lausuntoon todennäköisesti hybridikeinoin, kuten disinformaatiolla, kyberhyökkäyksillä tai rajaloukkauksilla.

– Tarkoituksena on mitata Suomen ja lännen reaktiokykyä. Meidän vahvuutemme on kyky säilyttää maltti ja yhtenäisyys, vaikka ympärillä provosoidaan, hän korostaa.

Limnéll muistuttaa, että mikään lausunto ei yksin turvaa Suomea.

– Lopullinen turvallisuus rakentuu omasta puolustuskyvystämme ja jatkuvasta valmiudesta. Trumpin sanat olivat tärkeitä, mutta ne vahvistavat vain sen, minkä suomalaiset ovat jo osoittaneet teoillaan: Suomi osaa ja pystyy puolustamaan itseään, Limnéll sanoo.

Lopuksi Limnéll kiteyttää viestinsä Venäjälle:

– Kremlin kannalta ongelmallisinta ei ole se, mitä Trump sanoi, vaan se, miten yhtenäinen ja rauhallinen Suomi on. Kun venäläiset näkevät, että Suomi toimii määrätietoisesti, yhteistyössä liittolaistensa kanssa ja ilman pelkoa, he ymmärtävät, että tämän rajan yli ei kannata astua.