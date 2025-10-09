Akaan viitoitus uudistuu

Pirkanmaalla valmistaudutaan jo teiden talvihoitoon 30.9.2025 12:47:39 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus huolehtii alueen maanteiden liikennöitävyydestä ympäri vuoden. Talvihoidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset määrittelevät, miten Pirkanmaan teitä hoidetaan ja niiden liikennöitävyys varmistetaan. Talvikauden toimenpiteillä pyritään minimoimaan talven tuomat yllätykset, kuten liukkaus ja lumikuormat, ja varmistamaan turvallinen liikenne kaikilla seudun teillä.