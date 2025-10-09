Akaan viitoitus uudistuu
Akaan kaupungin näkyvyys paranee jatkossa, kun maantieverkon viitoituskohde Toijala korvataan nimellä Akaa. Muutos tehdään vaiheittain loppuvuoden 2025 aikana ja sen yhteydessä myös viittojen pystytysrakenteet uudistetaan vastaamaan nykyisiä törmäysturvallisuusvaatimuksia.
Akaa syntyi Toijalan kaupungin ja Viialan kunnan yhdistyessä vuonna 2007, ja Kylmäkoski liittyi mukaan vuonna 2011. Maantieverkon viitoituksessa on kuitenkin edelleen näkynyt nimi Toijala. Nyt käynnistyvän urakan myötä tilanne korjataan.
Uusi viitoitus parantaa merkittävästi Akaan tunnettuutta, koska se tekee kaupungista helpommin löydettävän ja näkyvämmän. Tämä edistää myös paikallista elinkeinoelämää, matkailua ja muuttoliikkeen positiivista kehitystä, kertoo Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.
Urakka toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäiset uudet viitat asennetaan viikolla 42, ja työt etenevät loppuvuoden 2025 aikana. Koko urakka valmistuu juhannukseen 2026 mennessä. Muutokset koskevat sekä maantieverkkoa että Akaan ja Valkeakosken katuverkkoa.
On tärkeää, että tieviitoitus vastaa nykyistä kuntarakennetta ja palvelee sekä asukkaita että ohikulkijoita. Samalla parannamme liikenneturvallisuutta varmistamalla, että kaikki rakenteet täyttävät nykyiset törmäysturvallisuusvaatimukset, toteaa ylijohtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
Uudistuksen myötä Akaa näkyy jatkossa paremmin tieverkolla, liikkuminen helpottuu ja matkanteko alueella on turvallisempaa. Viitoituksen uusimiseen saatiin eduskunnan jakovararahoitusta. Akaan ja Valkeakosken kaupungit sekä Pirkanmaan ELY-keskus osallistuvat myös kustannuksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirkanmaan ELY-keskus:
Juha Sammallahti
Ylijohtaja
Puh. 040 580 0717
juha.sammallahti@ely-keskus.fi
Akaan kaupunki:
Antti Peltola
Kaupunginjohtaja
puh. 040 335 3335
antti.peltola@akaa.fi
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
