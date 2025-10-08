Viljelijöiden talous poikkeuksellisen heikko - kasvukausikysely kertoo syyt

Suurin osa vastaajista arvioi sekä satomäärien että laadun olevan tavanomaisella tasolla tai hieman sen alapuolella. Valkuais- ja öljykasveilla, kuminalla ja salaatilla sato-odotukset heikkenivät loppukesää kohti. Sen sijaan marjakasveilla ja kuivaheinällä näkymät paranivat. Alueellisesti Uudellamaalla 63,4 prosenttia ja Ahvenanmaalla 66,6 prosenttia vastaajista arvioi syysviljasadon tavanomaista paremmaksi. Kevätviljojen osalta noin kolmannes vastaajista odotti keskimääräistä parempaa satoa Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

Sademäärissä oli suurta vaihtelua eri alueiden välillä. Satakunnassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Ahvenanmaalla yli 80 prosenttia niistä vastaajista, jotka raportoivat heikosta sadosta jollakin kasvilla, nimesi helteen tai kuivuuden tärkeimmäksi syyksi. Toisaalta liiallinen sade ja märkyys haittasivat tuotantoa erityisesti Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Viljelijöiden taloudellinen tilanne oli monilla tuotantosuunnilla selvästi tavanomaista heikompi. Vilja-, öljy- ja valkuaiskasveja viljelevistä tiloista 21,6 prosenttia raportoi taloutensa olevan huomattavasti heikompi ja 34,0 prosenttia hieman heikompi kuin tavanomaisena vuonna. Myös nurmea tuottavista tiloista 54,5 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa heikentyneen.

Kotieläintuotannossa erityisesti sikatilojen taloudellinen tilanne oli heikko: 66,7 prosenttia vastaajista arvioi taloutensa tavanomaista heikommaksi. Naudanlihatiloista puolet raportoi heikentymistä. Maitotiloilla tilanne oli tasaisempi. 20 prosenttia koki tilanteen heikentyneen ja 16,7 prosenttia parantuneen. Siipikarja- ja lammastiloilla taloutta pidettiin vakaampana, mutta näiden tuotantosuuntien vastaajamäärät olivat pienet.

Tuotantopanosten, erityisesti lannoitteiden, korkea hinta ja saatavuus olivat yleisiä haasteita. 46 prosenttia vastaajista kertoi vaikeuksista lannoitteiden hankinnassa joko tälle tai ensi vuodelle. Monien viljelijöiden mukaan tuotantopanosten hinnat ovat nousseet nopeammin kuin tuottajahinnat, mikä on heikentänyt kannattavuutta ja vähentänyt investointihalukkuutta.

MTK:n ja SLC:n toteuttamaan kasvukausikyselyyn vastasi 422 viljelijää eri puolilta Suomea 11.9.–2.10.2025. Kyselyllä kartoitettiin satonäkymiä ja tilojen taloudellista tilannetta. Tulokset esitetään päätuotantosuunnan mukaan. Vastaajista 51,4 prosentilla tilan liikevaihto ylitti 100 000 euroa, mikä on yli kaksinkertainen osuus verrattuna valtakunnalliseen maatalous- ja puutarhayritysten keskiarvoon.

Lisätietoja:

Saralotta Engblom, asiantuntija, MTK, 050 347 8154, saralotta.engblom@mtk.fi