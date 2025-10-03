Rosebud julkaisee laajan valikoiman uutuusteoksia tietokirjoista runouteen ja klassikoihin
Rosebudin kirjaprässistä tupsahtelee nyt uutuusteoksia lähes päivittäin: tukevaa tietoa, kirjallisuusklassikkoita, runoutta ja dekkareita moneen eri makuun – Suomen uudenaikaistajista Maksim Gorkin elämäkertaan ja Leo Mechelinin koottuihin. Katso Rosebud booksin syyskatalogi täältä
Rosebudilta on jo ilmestynyt syysmarkkinoille kiinnostava kokoelma uutuusteoksia ja lisää on tulossa sitä mukaa kun kotimainen Otavan kirjapaino ennättää niitä painaa.
Uusi aika ei synny itsestään. Se vaatii ihanteita, toimijoita ja materiaalisia edellytyksiä. Visa Heinosen ja Mika Pantzarin toimittama Suomen nykyaikaistajat julkistettiin viime viikolla: se kertoo Suomen nykyaikaistamisen historiasta 19 eturivin tutkijan ja vaikuttajan voimin. Lähes "luonnonvoimaisesti" etenevän modernisoitumisen sijasta kirjassa etsitään nykyaikaistumisen liikkeelle panevia tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena ovat niin uutta aikaa tuottavat yksilöt, ihmisryhmät, instituutiot, teknologiat kuin ideologiset vaikuttimetkin.
Kalevi Kalemaan odotettu Gorki-elämäkerta Kultainen häkki — Kertomus Maksim Gorkista ilmestyy Helsingin kirjamessuille. Maksim Gorki (1868-1936) oli viime vuosisadan alun luetuimpia, kehutuimpia ja kohutuimpia kirjailijoita niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Lukuisten tietokirjojen tekijä Kalevi Kalemaa kirjoitti kirjaa vuosikymmenten ajan: Perehtyminen Gorkin elämään on ollut Kalemaalle tutkimusmatka Gorkin värikkääseen elämään, mielenkiintoisiin ihmisiin ja historian yllättäviin käänteisiin. Kalemaa on löytynyt Suomessa aiemmin vähemmän tunnettuja yksityiskohtia, jotka selittävät uudella tavalla monia asioita Venäjän ja Suomen ongelmallisissa suhteissa.
Sirpa Puhakan uusi tietokirja Vasemmistoliiton vallan vuodet julkistetaan tulevana tiistaina 14.10. kello 18 Sivullinen-kirjakaupassa, jossa politiikan toimittaja Riikka Uosukainen haastattelee kirjan tekijää. Kirja kuvaa journalistisella otteella vasemmistoliiton hallitusvuosia ja seuraa puolueen keskeisiä hetkiä neljässä eri hallituksessa vuodesta 1995 aina vuoteen 2023.
Heikki Hiilamon painotuore Helsingistä Himalajalle on keski-ikäisen reppureissaajan päiväkirja. Keski-ikäinen professori ottaa vuorotteluvapaata ja lähtee kahden kuukauden reppumatkalle Intiaan ja Nepaliin äitinsä ja isoisänsä jalanjäljissä. Edellisestä reppumatkasta on kulunut liki 40 vuotta. Intian suurkaupungeissa, Himalajan vaelluksilla ja vipassana-meditaatiossa hän tekee havaintoja ympäristöstään ja pohtii paikkaansa. Voiko myöhäisessä keski-iässä vielä muuttaa elämänsä suuntaa?
Toni Stenströmin Puola ja Suomi — Yhteistyön historia vie lukijan matkalle Puolan halki ja luo yleiskatsauksen Suomen ja Puolan suhteisiin niiden itsenäistymisen jälkeisistä vuosista 1918-1945 aina 2020-luvulle. Harva muistaa, että Suomen ja Puolan välinen sotilasliitto oli toteutumassa jo 1920-luvun alussa, ja tällöin uutta identiteettiään etsivä Suomi laski myös itsensä osaksi laajempaa eurooppalaisten reunavaltioiden yhteisöä. Toista maailmansotaa seurannut rautaesiripun laskeutuminen ja Suomen pitkäaikainen puolueettomuuspolitiikka veivät maamme eri teille, mutta 2020-luvulla Suomi ja Puola ovat taas läheisiä kumppaneita Euroopan unionissa ja sotilasliitto Natossa.
Muita syksyn uutuuksia ovat Lauri Timosen massiivinen John Ford elämäkerta, Marja Lammen tarina Bertrand Russellin elinikäisestä ystävästä Lady Constance Mallesonista, Hannu Reimen Kompassia etsimässä, Jukka Parkkarin uusin dekkari Tähtäimessä Putin, Liisa Isotalon runokokoelma Johonkin matkalla, Mia Öhmanin & Ville Suhosen kokoama Fritz Lang -filmihullupokkari, Lauri Harvilahden toimittama Mongolien salainen historia ja antropologi Susanne Ådahlin ja tutkijakumppaneidensa tietokirja Äänien kuuleminen – Ilmiö ja kokemus. Ylitsepääsemättömistä klassikoita Rosebud julkaisee paitsi Leo Mechelinin koko tuotannon myös Oscar Wilden, Virginia Woolfin, C.G. Jungin, Friedrich Nietzschen ja Knut Hamsunin uusia tai tarkastettuja käännöksiä.
Katso lisää Rosebudin 2025 katalogista täältä
Arvostelukappaleita voi tilata Rosebudin tiedottajalta Tuuli Peuraniemeltä tuuli.peuraniemi@rosebud.fi tai noutaa Sivullinen-kirjakaupasta (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki), tervetuloa. Sivullisen viikko-ohjelman löydät täältä: rosebud.fi/2024/?sivu=ajankohtaista
Yhteyshenkilöt
Petra KakkoMyymäläpäällikkö
Sivullinen-kirjakauppa
Hannu PaloviitaToimitusjohtajaPuh:040 5055334hannu.paloviita@rosebud.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rosebud Oy
Uutuuskirja avaa Vasemmistoliiton hallitustaipaleen värikkäitä vaiheita 1995–20233.10.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Sirpa Puhakan painotuore Vasemmistoliiton vallan vuodet -tietokirja kuvaa journalistisella otteella vasemmistoliiton hallitusvuosia. Kirja seuraa puolueen keskeisiä hetkiä neljässä eri hallituksessa vuodesta 1995 aina vuoteen 2023, yhteensä lähes 15 vuotta. Vappuna tuli kuluneeksi 35 vuotta puolueen perustamisesta. Paavo Lipposen ykköshallituksen aikaan puolue taisteli menneisyyden haamuja vastaan Claes Anderssonin johdolla 1990-luvun puolivälissä. Sanna Marinin hallituksessa vasemmistoliitto oli vahva vaikuttaja ja koossa pitävä voima.
Suomen nykyaikaistajat tarjoaa tutkittua tietoa ja kokemuksia näköalapaikoilta19.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Uusi aika ei synny itsestään. Se vaatii ihanteita, toimijoita ja materiaalisia edellytyksiä. Visa Heinosen ja Mika Pantzarin toimittama Suomen nykyaikaistajat -uutuuskirja kertoo Suomen nykyaikaistamisen historiasta. Lähes "luonnonvoimaisesti" etenevän modernisoitumisen sijasta kirjassa etsitään nykyaikaistumisen liikkeelle panevia tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena ovat niin uutta aikaa tuottavat yksilöt, ihmisryhmät, instituutiot, teknologiat kuin ideologiset vaikuttimetkin. Teoksen kirjoittajat ovat eturivin tutkijoita ja kokemusasiantuntijoita, jotka ovat haastateltavina kirjan julkistustilaisuudessa 26.9. Rosebudissa.
Eettisen kaupan edelläkävijät – Juuttiputiikki ja maailmankauppaliike12.8.2025 12:01:11 EEST | Tiedote
Tietokirjailija Maija Sarasteen ainutlaatuinen teos kertoo vuonna 1978 Ouluun perustetun Suomen ensimmäinen maailmankaupan, Juuttiputiikin, ja maailmankauppaliikkeen historiasta. Seuraavina vuosikymmeninä eri puolille Suomea syntyi kymmeniä vastaavia yhdistyksiä ja kauppoja, jotka avasivat markkinat eettiselle kaupankäynnille kehitysmaiden tuottajille. Sittemmin maailmankauppaliikkeen vaikutuksesta Reilun kaupan merkkituotteet ovat löytäneet tiensä kaikkien kauppojen hyllyille.
Puola ja Suomi: Yhteistyön historia -julkistus Taiteiden yössä6.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa Puola ja Suomi: Yhteistyön historia -kirjan julkistamistilaisuuteen torstaina 14. elokuuta 2025 kello 18 Rosebud Sivulliseen, Kaisa-taloon, Kaisaniemenkatu 5. Tilaisuudessa on kirjan esittely ja tarjoilua. Tästä on hyvä aloittaa taiteiden yö!
Kansalaisjärjestöt polkaisevat eurooppalaisen diplomatian liikkeelle Etyj 50-vuotiskokouksen alla29.7.2025 14:45:21 EEST | Tiedote
Kansalaisjärjestöt herättelevät eurooppalaista diplomatiaa henkiin Etyj 50-vuotiskokouksen kynnyksellä. Helsinki+50-julkilausuma korostaa rauhan merkitystä ja kannustaa valtioiden väliseen yhteistyöhön. Rauhanaktivistit pyöräilevät luovuttamaan julkilausuman Etyj-maiden lähetystöille muistuttaakseen rauhan merkityksestä: rauhan rakentaminen ei onnistu aseistautumalla. Helsinki+50 kansalaisliikeen tapahtumat huipentuvat 30.7.–2.8. Helsingissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme