Rosebud julkaisee laajan valikoiman uutuusteoksia tietokirjoista runouteen ja klassikoihin

Rosebudilta on jo ilmestynyt syysmarkkinoille kiinnostava kokoelma uutuusteoksia ja lisää on tulossa sitä mukaa kun kotimainen Otavan kirjapaino ennättää niitä painaa.

Uusi aika ei synny itsestään. Se vaatii ihanteita, toimijoita ja materiaalisia edellytyksiä. Visa Heinosen ja Mika Pantzarin toimittama Suomen nykyaikaistajat julkistettiin viime viikolla: se kertoo Suomen nykyaikaistamisen historiasta 19 eturivin tutkijan ja vaikuttajan voimin. Lähes "luonnonvoimaisesti" etenevän modernisoitumisen sijasta kirjassa etsitään nykyaikaistumisen liikkeelle panevia tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena ovat niin uutta aikaa tuottavat yksilöt, ihmisryhmät, instituutiot, teknologiat kuin ideologiset vaikuttimetkin.

Kalevi Kalemaan odotettu Gorki-elämäkerta Kultainen häkki — Kertomus Maksim Gorkista ilmestyy Helsingin kirjamessuille. Maksim Gorki (1868-1936) oli viime vuosisadan alun luetuimpia, kehutuimpia ja kohutuimpia kirjailijoita niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Lukuisten tietokirjojen tekijä Kalevi Kalemaa kirjoitti kirjaa vuosikymmenten ajan: Perehtyminen Gorkin elämään on ollut Kalemaalle tutkimusmatka Gorkin värikkääseen elämään, mielenkiintoisiin ihmisiin ja historian yllättäviin käänteisiin. Kalemaa on löytynyt Suomessa aiemmin vähemmän tunnettuja yksityiskohtia, jotka selittävät uudella tavalla monia asioita Venäjän ja Suomen ongelmallisissa suhteissa.

Sirpa Puhakan uusi tietokirja Vasemmistoliiton vallan vuodet julkistetaan tulevana tiistaina 14.10. kello 18 Sivullinen-kirjakaupassa, jossa politiikan toimittaja Riikka Uosukainen haastattelee kirjan tekijää. Kirja kuvaa journalistisella otteella vasemmistoliiton hallitusvuosia ja seuraa puolueen keskeisiä hetkiä neljässä eri hallituksessa vuodesta 1995 aina vuoteen 2023.

Heikki Hiilamon painotuore Helsingistä Himalajalle on keski-ikäisen reppureissaajan päiväkirja. Keski-ikäinen professori ottaa vuorotteluvapaata ja lähtee kahden kuukauden reppumatkalle Intiaan ja Nepaliin äitinsä ja isoisänsä jalanjäljissä. Edellisestä reppumatkasta on kulunut liki 40 vuotta. Intian suurkaupungeissa, Himalajan vaelluksilla ja vipassana-meditaatiossa hän tekee havaintoja ympäristöstään ja pohtii paikkaansa. Voiko myöhäisessä keski-iässä vielä muuttaa elämänsä suuntaa?

Toni Stenströmin Puola ja Suomi — Yhteistyön historia vie lukijan matkalle Puolan halki ja luo yleiskatsauksen Suomen ja Puolan suhteisiin niiden itsenäistymisen jälkeisistä vuosista 1918-1945 aina 2020-luvulle. Harva muistaa, että Suomen ja Puolan välinen sotilasliitto oli toteutumassa jo 1920-luvun alussa, ja tällöin uutta identiteettiään etsivä Suomi laski myös itsensä osaksi laajempaa eurooppalaisten reunavaltioiden yhteisöä. Toista maailmansotaa seurannut rautaesiripun laskeutuminen ja Suomen pitkäaikainen puolueettomuuspolitiikka veivät maamme eri teille, mutta 2020-luvulla Suomi ja Puola ovat taas läheisiä kumppaneita Euroopan unionissa ja sotilasliitto Natossa.

Muita syksyn uutuuksia ovat Lauri Timosen massiivinen John Ford elämäkerta, Marja Lammen tarina Bertrand Russellin elinikäisestä ystävästä Lady Constance Mallesonista, Hannu Reimen Kompassia etsimässä, Jukka Parkkarin uusin dekkari Tähtäimessä Putin, Liisa Isotalon runokokoelma Johonkin matkalla, Mia Öhmanin & Ville Suhosen kokoama Fritz Lang -filmihullupokkari, Lauri Harvilahden toimittama Mongolien salainen historia ja antropologi Susanne Ådahlin ja tutkijakumppaneidensa tietokirja Äänien kuuleminen – Ilmiö ja kokemus. Ylitsepääsemättömistä klassikoita Rosebud julkaisee paitsi Leo Mechelinin koko tuotannon myös Oscar Wilden, Virginia Woolfin, C.G. Jungin, Friedrich Nietzschen ja Knut Hamsunin uusia tai tarkastettuja käännöksiä.

