Loppuvuodesta 2025 vakinainen osoite voi olla vain yhdessä maassa – 12 000 henkilöllä osoite sekä Suomessa että Virossa
Digi- ja väestötietovirasto on selvittänyt yhdessä Viron sisäministeriön kanssa, että 12 000 henkilöllä on vakinainen osoite rekisteröitynä sekä Suomessa että Virossa. Joulukuusta 2025 lähtien tämä ei ole enää mahdollista, kun tietoja maiden välillä muuttavista henkilöistä aletaan vaihtaa automaattisesti. Jatkossa vakinainen osoite voi olla rekisteröitynä vain yhteen maahan.
Suomen ja Viron viranomaiset käyvät päällekkäiset osoitteet läpi alkuvuoden 2026 aikana ja lähettävät selvityspyynnön näille henkilöille. Henkilöitä pyydetään ilmoittamaan, kummassa maassa he todellisesti asuvat vakinaisesti.
Asia voidaan ratkaista, vaikka selvityspyyntöön ei saataisi vastausta. Jos henkilön omaa käsitystä asuinpaikastaan ei voida selvittää, hänen asuinpaikkansa säilyy siinä valtiossa, jossa se on viimeksi päivitetty. Toisessa valtiossa sijaitsevan vakinaisen osoitteen voimassaolo merkitään päättyneeksi.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että asuinpaikkaan perustuvia etuuksia voi saada pääsääntöisesti vain yhdestä maasta.
”Olemme nyt vertailleet alustavasti Suomen ja Viron väestörekisterien tietoja. Totesimme, että verrattain suuri määrä henkilöitä on rekisteröity asuviksi molemmissa maissa. Tämä osoittaa, että tietojen tarkistaminen ja korjaaminen on tarpeellista. Kysymyksessä on varsin suuri työ, johon olemme valmistautuneet hyvin kummassakin maassa,” kertoo ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta.
Tulevaisuudessa väestötietojenvaihtoa laajennetaan koskemaan myös muita henkilötietoja, kuten Viron ja Suomen kansalaisten nimen ja siviilisäädyn muutoksia sekä lapsen syntymää koskevia tietoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo SalovaaraYlijohtaja, Palvelut-osastoDigi- ja väestötietovirasto / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataPuh:0295 535 303timo.salovaara@dvv.fi
Kuvat
Mistä on kyse?
Suomen ja Viron syyskuussa 2022 allekirjoittama väestörekisteritietojen vaihtoa koskeva valtiosopimus astui voimaan 1.5.2024. Ensimmäisessä 15.4.2025 alkaneessa vaiheessa tiedonvaihto koskee kuolintietoja. Joulukuusta 2025 alkaen myös maasta toiseen muuttoa koskevat tiedot alkavat siirtyä automaattisesti. Samanaikaisesti viranomaiset selvittävät myös kaikki varhaisemmat tapaukset. Näin Suomen ja Viron välillä muuttaneiden henkilöiden osoitetiedot pysyvät ajan tasalla molempien maiden väestörekistereissä.
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Muut kielet
- ENG: By the end of 2025 people may only have a permanent address in one country - 12,000 persons currently have an address in both Finland and Estonia
- SWE: Från och med slutet av 2025 kan en person endast vara stadigvarande bosatt i ett land – för närvarande har 12 000 personer adress både i Finland och Estland
