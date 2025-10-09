Loppuvuodesta 2025 vakinainen osoite voi olla vain yhdessä maassa – 12 000 henkilöllä osoite sekä Suomessa että Virossa

Suomen ja Viron viranomaiset käyvät päällekkäiset osoitteet läpi alkuvuoden 2026 aikana ja lähettävät selvityspyynnön näille henkilöille. Henkilöitä pyydetään ilmoittamaan, kummassa maassa he todellisesti asuvat vakinaisesti.

Asia voidaan ratkaista, vaikka selvityspyyntöön ei saataisi vastausta. Jos henkilön omaa käsitystä asuinpaikastaan ei voida selvittää, hänen asuinpaikkansa säilyy siinä valtiossa, jossa se on viimeksi päivitetty. Toisessa valtiossa sijaitsevan vakinaisen osoitteen voimassaolo merkitään päättyneeksi.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että asuinpaikkaan perustuvia etuuksia voi saada pääsääntöisesti vain yhdestä maasta.

”Olemme nyt vertailleet alustavasti Suomen ja Viron väestörekisterien tietoja. Totesimme, että verrattain suuri määrä henkilöitä on rekisteröity asuviksi molemmissa maissa. Tämä osoittaa, että tietojen tarkistaminen ja korjaaminen on tarpeellista. Kysymyksessä on varsin suuri työ, johon olemme valmistautuneet hyvin kummassakin maassa,” kertoo ylijohtaja Timo Salovaara Digi- ja väestötietovirastosta.

Tulevaisuudessa väestötietojenvaihtoa laajennetaan koskemaan myös muita henkilötietoja, kuten Viron ja Suomen kansalaisten nimen ja siviilisäädyn muutoksia sekä lapsen syntymää koskevia tietoja.