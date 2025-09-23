Jäänmurtajatilaus voi toimia talouskasvun hyvän kierteen käynnistäjänä – Suomalainen laivanrakennus- ja jäänmurtajateknologia historiallisella tavalla maailman huomioon
Yhdysvaltain ja Suomen välinen jäänmurtajasopimus voi osaltaan käynnistää kasvun positiivisen kierteen Suomen talouteen. Tilausten saama kansainvälinen näkyvyys, investoinnit ja työllisyysvaikutukset kotimaassa nostattavat positiivisia odotuksia tulevaisuuteen ja aktivoivat yrityksiä, mikä toimii positiivisena ulkoisena shokkina Suomen taloudelle. Kasvupotentiaalin kannalta on olennaista, että meriteollisuus ja laivanrakennus ovat korkean teknologian aloja, joiden tuottama kotimainen arvonlisä on erittäin korkea ja joka tuo kasvua laajan alihankkijaverkoston kautta. Moni palanen Suomen taloudessa puoltaa tällä hetkellä investointien käynnistämistä.
Alus- ja telakkasektorin uudet hyvät uutiset korostavat toimialan merkitystä kasvun veturina.
− Geopolitiikka, maailmantalouden liikkeet ja huoltovarmuus ovat nostaneet suomalaisen, johtavan laivanrakennus- ja jäänmurtajateknologian aivan historiallisella tavalla maailman huomion keskipisteeseen. Suomen ja Yhdysvaltain sopimus edistää huikealla tavalla suomalaista arktista osaamista ja heijastaa ennen kaikkea vahvaa luottamusta ja innovaatioita hallitusten ja maiden teollisuuden välillä, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.
Sopimus on hieno positiivinen uutinen Suomelle ja Suomen taloudelle ja esimerkki vahvasta yhteistyöstä myös kotimaassa.
− Finnvera on valmis mahdollistamaan vientiä ja viemään maailmalle suomalaista osaamista kaikilla sektoreilla, Heinilä sanoo.
Parhaimmillaan uutinen murtaa jäätä laajemminkin Suomen talouskasvun edestä ja kääntää yritysten kasvuhalukkuuden nousuun. Toimialan laaja kotimainen alihankintaverkosto voi tuoda toivottua vipuvaikutusta.
− Kun kysyntä lähtee liikkeelle verkostossa, kasvun hyvä kierre voi olla valmis. Jos näin käy, jäänmurtajatilaus toimisi positiivisena ulkoisena shokkina Suomen taloudelle. Psykologia ei tuo ruokaa pöytään muille kuin psykologeille, mutta talous on myös omalla tavallaan psykologiaa. Jäänmurtajien liikkeelle laittama työllisyys ja investoinnit voivat nostattaa positiivisia odotuksia tulevaisuuteen ja näin aktivoida yrityksiä, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Yritysten riskinottohalua tarvitaan merkittävästi lisää – ”Useampi tekijä puoltaa investointien käynnistämistä kuin niiden lykkäämistä”
Mauri Kotamäen mukaan talouskasvu ei lähde liikkeelle yksityisestä kulutuksesta eikä edes viennistä, vaan talouskasvu itsessään on edellytys sille, että kulutusta ja vientiä syntyy. Kotamäen mukaan talouskasvun käynnistyminen on viime kädessä kiinni yritysten riskinottohalusta, jota tarvitaan nyt merkittävästi lisää.
− Kuinka talouden uudistumiskykyä saataisiin nopeutettua, se on haastava kysymys. Maan hallitus on tehnyt uudistuksia, jotka kirpaisevat lyhyellä aikavälillä, mutta vaikuttavat positiivisesti keskipitkällä aikavälillä. Esimerkiksi verojärjestelmän muokkaaminen investointeja tukevampaan suuntaan voisi olla yksi ratkaisu, mutta on eri asia, ratkaisevatko ne isoa kuvaa, Kotamäki sanoo.
− Olennaisinta on kuitenkin yritysten oma strateginen halu kasvaa ja laajentua uusille markkinoille. Siinä Suomi on aiemmin ollut hyvä, mutta nyt tarvitaan uusi lähtölaukaus.
Moni palanen Suomen taloudessa on kohdillaan. Kun kasvu käynnistyy, kuluttajat alkavat kyllä kuluttaa. Viennin ja teollisuuden tilauskirjat puolestaan ovat kehittyneet hyvään suuntaan, mikä kertoo kysynnän kasvusta maailmalla. Yhdysvaltain tullit vaikuttavat negatiivisesti vientiin, mutta vaikutus on silti maltillinen.
− Inflaatio-ongelma on menneisyyttä ja korkotaso on normaali. Työttömyys on kasvanut, mutta voi myös kysyä, antavatko eri tilastot tilanteesta todellisuutta synkemmän kuvan. Toisaalta meillä on nyt osaavaa työvoimaa yritysten kasvuinvestointeihin. Useampi tekijä tällä hetkellä puoltaa investointien käynnistämistä kuin niiden lykkäämistä tai tekemättä jättämistä. Toivoisin, että tämä huomattaisiin myös yrityksissä, Kotamäki sanoo.
Lisätiedot:
Juuso Heinilä, toimitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576
Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
