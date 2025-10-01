Puolustuskiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
F-35-hävittäjien moottorien kokoonpano- ja huoltokiinteistö valmistui Nokian Linnavuoreen
Nokian Linnavuoressa sijaitseva F-35-hävittäjien moottorien kokoonpano- ja huoltokiinteistö on valmistunut suunnitellussa aikataulussa. Puolustuskiinteistöjen rakennuttamat tuotantotilat on luovutettu Patrialle, joka Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaa F135-moottorien kokoonpanosta, huollosta ja ylläpidosta.
Tuotantotilat toimivat ensin moottoreiden kokoonpanotiloina ja myöhemmin niissä myös huolletaan moottoreita. Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät saapuvat Lapin lennoston Rovaniemen tukikohtaan vuoden 2026 lopulla. Huoltotoiminta jatkuu Nokialla Suomen F-35-kaluston koko elinkaaren ajan.
Tunnustus suomalaiselle osaamiselle
Tilat rakennettiin F-35-ohjelman ja yhdysvaltalaisen moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn asettamien tavoitteiden ja poikkeuksellisen korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti osana F-35-hankkeen teollista yhteistyötä.
”Puolustusministeriön johtaman teollisen yhteistyön tarkoitus on saada kotimaahan huoltovarmuutta ja samalla työllisyyttä. Linnavuoren F-35-osavalmistus on merkittävä konkreettinen edistysaskel Suomen ja Yhdysvaltain puolustus- ja turvallisuusyhteistyössä. Se on samalla tunnustus suomalaiselle osaamiselle, johon luotetaan kaikkein korkeimmankin vaatimustason hankkeissa. F-35:sta tulee koko demokraattisen maailman ilmapuolustuksen selkäranka, ja Suomeen rakentuu Linnavuoren myötä tärkeä osaamisen keskittymä”, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.
Yhdysvalloista tiukat turvallisuusvaatimukset
”Rakennushanke läpäisi Yhdysvaltojen kaikki turvallisuustarkastukset menestyksekkäästi. Tiukat turvallisuusmääräykset tulee ottaa huomioon koko toimitusketjussa, ja urakoitsijat ja suunnittelijat onnistuivatkin hyvin vaativassa hankkeessa. Tiiviillä ja hyvällä yhteistyöllä hankkeen eri osapuolten kanssa pysyimme täsmällisesti aikataulutavoitteessa”, Puolustuskiinteistöjen toimitusjohtaja Matias Warsta kertoo.
Puolustuskiinteistöt vastaa Suomen F-35-hävittäjien edellyttämän infrastruktuurin ja kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta. Linnavuoren tilojen lisäksi Puolustuskiinteistöt rakennuttaa infraa kaikissa Ilmavoimien tukikohdissa tämän vuosikymmenen aikana.
Sujuvaa yhteistyötä osapuolten välillä
“Yhteistyö Linnavuoren rakennushankkeessa osapuolten välillä on ollut sujuvaa. On hienoa nähdä yhteisten ponnistelujen tulos, jonka avulla rakennetaan uusia F-35-kyvykkyyksiä. Linnavuoren tuotantotiloilla ja kasvavalla Patria-tiimillä on tässä ja käynnistyvässä F135-moottorien kokoonpano- ja huoltotyössä keskeinen rooli”, sanoo Patrian F-35-hankejohtaja Petri Hepola.
Patria tulee Pratt & Whitneyn kanssa vuonna 2024 solmitun sopimuksen mukaan kokoonpanemaan F135-moottoreita sekä komponentteja vuosien 2025–2030 aikana, jota seuraa F135-moottorien huolto- ja ylläpitovaihe vuodesta 2030 alkaen. Sopimuksen välittömän työllistämisvaikutuksen Patrialle vuosina 2025–2030 arvioidaan olevan noin 50 henkilöä.
Tuotantotilojen lisäksi Linnavuoreen rakennettiin uutta alueinfraa ja liikenneväyliä.
Puolustuskiinteistöt, toimitusjohtaja Matias Warsta, 029 483 1000
Patria, hankejohtaja, F-35, Petri Hepola 040 869 3760
Puolustuskiinteistöt
Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä.
