Satakunnan päällystystyöt viikolla 42

Viikolla 42 päällystyskohteena olevia teitä:

Valtatie 8 Eurajoki – Korvenkulma, työt jatkuvat, iltapäivä-/yötyö

Valtatie 8 Lampinkartano – Lankoski, alkuviikko päivätyöt, loppuviikko myös yötyönä

Valtatie 12 Raijala – Peräkallio, työt jatkuvat, päivätyö

Valtatie 12 Eura – Köyliönjärvi, päivätyö

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Valtatie 8:lla töitä tehdään osin myös ilta- ja yöaikaan.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja: