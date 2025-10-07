Satakunnan päällystystyöt viikolla 42
Viikolla 42 Satakunnassa päällystetään Säkylässä, Eurassa, Eurajoella ja Porissa.
Viikolla 42 päällystyskohteena olevia teitä:
- Valtatie 8 Eurajoki – Korvenkulma, työt jatkuvat, iltapäivä-/yötyö
- Valtatie 8 Lampinkartano – Lankoski, alkuviikko päivätyöt, loppuviikko myös yötyönä
- Valtatie 12 Raijala – Peräkallio, työt jatkuvat, päivätyö
- Valtatie 12 Eura – Köyliönjärvi, päivätyö
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Valtatie 8:lla töitä tehdään osin myös ilta- ja yöaikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Peab Industri Oy: projektipäällikkö Miska Hänninen, p. 050 594 8954
