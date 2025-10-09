Kannanotto: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin toteutus vaarantaa palvelujen yhdenvertaisuuden 9.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisen selvitystyön mukaan valtion nykyinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusmallin toteutus ei toimi toivotulla tavalla, eikä siten kohtele alueita yhdenvertaisesti. Diagnoositiedot ovat osoittautunut puutteelliseksi ja alueittain suuresti vaihtelevaksi.