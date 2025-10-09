Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 10.10.2024
Ihmisen pelastaminen vedestä, Pitkämäentie, Äänekoski
Veneilijä oli vesillä ja tuntemattomasta syystä joutui veden varaan. Omainen avusti veneen avulla henkilön rantaan. Kohteessa ei pelastustehtävää eikä tarvetta pelastukselle. Avustettu henkilö hyvävointinen.
