Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

10.10.2025 12:56:43 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 10.10.2024

Ihmisen pelastaminen vedestä, Pitkämäentie, Äänekoski

Veneilijä oli vesillä ja tuntemattomasta syystä joutui veden varaan. Omainen avusti veneen avulla henkilön rantaan. Kohteessa ei pelastustehtävää eikä tarvetta pelastukselle. Avustettu henkilö hyvävointinen.

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

