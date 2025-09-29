Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan vedenpinnat olivat syyskuussa edelleen matalalla

10.10.2025 13:41:56 EEST | Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Kuukauden keskilämpötila oli noin 2,6 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Vedenkorkeudet olivat keskimääräistä matalammalla koko maakunnassa. Pintaveden lämpötila oli kuun lopussa keskimääräistä korkeammalla.

Linnunlahden uimaranta 13.10.2024. Kuva: Jon Norppa / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Linnunlahden uimaranta 13.10.2024. Kuva: Jon Norppa / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Ilmatieteen laitoksen mukaan syyskuu oli Pohjois-Karjalassa sekä Liperin että Nurmeksen mittausasemilla keskimäärin 2,6°C pitkän ajanjakson keskiarvoon verrattuna lämpimämpi.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa Höytiäisen Puntarikosken aluetta lukuun ottamatta keskimääräistä vähäisempi. ELY-keskuksen mittauspisteissä sademäärä oli noin 59 mm, kun pitkän ajan keskiarvo syyskuussa on noin 67 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat syyskuun lopussa keskimääräistä alempana.

Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli syyskuun lopussa noin 49 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskuaan loivasti marraskuun alkuun saakka noin 5 cm.

Pielisen vedenkorkeus oli syyskuun lopussa noin 46 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy nykyisessä korkeudessaan, kunnes syyssateiden myötä lähtee hitaaseen nousuun vuoden loppua kohti.

Juojärven vedenkorkeus oli 1 cm, Pyhäjärven 11 cm, Kermajärven 17 cm, Viinijärven 32 cm, Varisveden 13 cm, Ruunaan 41 cm ja Kajoonjärven 3 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.

Jokien virtaamat olivat Pohjois-Karjalan maakunnassa syyskuussa keskimääräistä vähäisemmät. Jänisjoen Vääräkosken, Lieksanjoen Lieksankosken, Pielisjoen Kaltimon, Varisveden Karvion sekä Koitajoen Pamilon keskivirtaamat olivat noin 35-65% pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Höytiäisen Puntarikosken sekä Saramojoen Roukkajakosken virtaamat olivat 11-22% keskimääräisestä. Ennusteiden mukaan virtaamat jatkuvat pieninä syyssateiden alkuun saakka.

Syyskuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla 9 cm, Ilomantsin Kuuksenvaarassa 14 cm, Nurmeksen Juutilankankaalla 42 cm ja Kontiolahden Jakokoskella 109 cm keskimääräistä alempana.

Pintaveden lämpötila oli 3.10.2025 aamulla Pielisjoella Joensuussa 10,7 °C eli 2,2°C keskimääräistä lämpimämpi. Pielisellä Nurmeksen laivarannassa lämpötilamittaus keskeytettiin laitevian vuoksi kauden 2025 osalta.

Avainsanat

ympäristövesivesitilannevesitilannekatsauspohjois-karjalavesistötjärvetjoetvedenkorkeus

Yhteyshenkilöt

Milla Sallinen
vesitalousasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295026162, vaihde 0295 026 000
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Linnunlahden uimaranta 13.10.2024. Kuva: Jon Norppa / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Linnunlahden uimaranta 13.10.2024. Kuva: Jon Norppa / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Lataa

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu

p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

ELY-keskuksen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye