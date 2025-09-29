Pohjois-Karjalan vedenpinnat olivat syyskuussa edelleen matalalla
Kuukauden keskilämpötila oli noin 2,6 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Vedenkorkeudet olivat keskimääräistä matalammalla koko maakunnassa. Pintaveden lämpötila oli kuun lopussa keskimääräistä korkeammalla.
Ilmatieteen laitoksen mukaan syyskuu oli Pohjois-Karjalassa sekä Liperin että Nurmeksen mittausasemilla keskimäärin 2,6°C pitkän ajanjakson keskiarvoon verrattuna lämpimämpi.
Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa Höytiäisen Puntarikosken aluetta lukuun ottamatta keskimääräistä vähäisempi. ELY-keskuksen mittauspisteissä sademäärä oli noin 59 mm, kun pitkän ajan keskiarvo syyskuussa on noin 67 mm.
Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat syyskuun lopussa keskimääräistä alempana.
Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli syyskuun lopussa noin 49 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa laskuaan loivasti marraskuun alkuun saakka noin 5 cm.
Pielisen vedenkorkeus oli syyskuun lopussa noin 46 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy nykyisessä korkeudessaan, kunnes syyssateiden myötä lähtee hitaaseen nousuun vuoden loppua kohti.
Juojärven vedenkorkeus oli 1 cm, Pyhäjärven 11 cm, Kermajärven 17 cm, Viinijärven 32 cm, Varisveden 13 cm, Ruunaan 41 cm ja Kajoonjärven 3 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.
Jokien virtaamat olivat Pohjois-Karjalan maakunnassa syyskuussa keskimääräistä vähäisemmät. Jänisjoen Vääräkosken, Lieksanjoen Lieksankosken, Pielisjoen Kaltimon, Varisveden Karvion sekä Koitajoen Pamilon keskivirtaamat olivat noin 35-65% pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Höytiäisen Puntarikosken sekä Saramojoen Roukkajakosken virtaamat olivat 11-22% keskimääräisestä. Ennusteiden mukaan virtaamat jatkuvat pieninä syyssateiden alkuun saakka.
Syyskuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla 9 cm, Ilomantsin Kuuksenvaarassa 14 cm, Nurmeksen Juutilankankaalla 42 cm ja Kontiolahden Jakokoskella 109 cm keskimääräistä alempana.
Pintaveden lämpötila oli 3.10.2025 aamulla Pielisjoella Joensuussa 10,7 °C eli 2,2°C keskimääräistä lämpimämpi. Pielisellä Nurmeksen laivarannassa lämpötilamittaus keskeytettiin laitevian vuoksi kauden 2025 osalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla Sallinen
vesitalousasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295026162, vaihde 0295 026 000
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus
ELY-keskus tarkisti Itä-Suomen yritysrahoituksen linjaustaan29.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston ELY-keskuksille myöntämät Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet ovat merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Vähentyneen myöntövaltuuden vuoksi ELY-keskus tarkisti yritysrahoitusta ohjaavan Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian vastaamaan muuttunutta tilannetta.
ELY-keskuksen rakennusperintöavustukset haussa loka–marraskuussa25.9.2025 12:47:49 EEST | Tiedote
Nyt on hyvä aika valmistautua tekemään rakennusperintöavustuksen hakemusta. Avustusten hakuaika päättyy 1.12.2025. Avustusta voidaan myöntää perinnekorjauksiin ja sellaisten perinteisten korjaustoimenpiteiden suunnitteluun, joilla edistetään rakennuksen ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.
Pohjois-Karjalassa työttömänä 13,8 % työvoimasta23.9.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa oli elokuun lopussa 9 921 työtöntä työnhakijaa, joista 417 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 564 henkilöä enemmän (6 %) ja lomautukset vähentyivät 40 henkilöllä ( 9 %).
Elokuussa vedenpinnat olivat matalalla Pohjois-Karjalassa16.9.2025 10:11:13 EEST | Tiedote
Kuukauden keskilämpötila oli elokuulle tyypillinen. Vedenkorkeudet ja virtaamat olivat ajankohdan keskiarvon alapuolella. Pintavedet olivat kuun lopussa vielä lämpimiä. Niiden lämpötilat olivat noin puolitoista astetta keskimääräistä korkeammalla.
Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla9.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Järvi-Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on myönnetty 2,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna ns. JÄSMY-teemahaun kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme