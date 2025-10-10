Yritysrahoitus 2025: Suunnitelmallisuus ratkaisee, kun tuet vähenevät ja epävarmuus jatkuu

10.10.2025 13:39:26 EEST | Infinity Grow Oy | Tiedote

Pk-yritykset tarvitsevat rahoitusta kasvuun, investointeihin ja kassavirran hallintaan tilanteessa, jossa julkiset tukimuodot vähenevät ja talouden epävarmuus jatkuu. Suunnitelmallinen rahoitus, vastuullinen rahankäyttö ja ennakoiva talousajattelu ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan – erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa asemiaan ja varautua tulevaan.

Yrityksen investointikyky ei synny sattumalta – se rakennetaan oikea-aikaisella ja tarkoituksenmukaisella rahoituksella. Investointirahoitus.fi julkaisi ajankohtaisen sisältöpaketin, jossa käsitellään, kuinka vastuullinen rahan käyttö, järkevä velanhoito ja suunnitelmallinen kassavirran hallinta muodostavat perustan kestäville investoinneille ja kasvulle.

– Yritykselle tärkein rahoituspäätös ei ole laina tai tukimuoto, vaan tapa ajatella pitkäjänteisesti. Investointi on sitoumus tulevaan, ja sen pitää perustua realistiseen rahoitusstrategiaan, toteaa investointirahoitus.fi:n sisältövastaava.

🔍 Neljä näkökulmaa, jotka jokaisen yrittäjän tulisi huomioida:

  • Yrityslaina on mahdollistaja, ei riski – kun se on oikeassa mittakaavassa

  • Säästäminen ja riskienhallinta luovat investointivalmiutta myös epävarmassa taloustilanteessa

  • Vastuullinen rahankäyttö ei ole vain trendi, vaan kilpailuetu

  • Vaurastuminen on seuraus hallitusta kasvusta, ei lyhytaikaisesta voitontavoittelusta

Sivusto kannustaa yrityksiä tarkastelemaan investointeja strategisina valintoina, joissa rahoituksen lähteet, ehdot ja riskit ymmärretään ennen päätöksentekoa.

🔹 Rahoituksen kilpailutus kannattaa
Pk-yritysten suurin virhe on ottaa ensimmäinen tarjottu laina vertailematta. Rahoitustarjouksissa voi olla jopa kymmenien tuhansien eurojen ero kokonaishinnoissa. Vertailu kannattaa tehdä sekä perinteisten pankkien että vaihtoehtoisten rahoittajien välillä.

🔹 Vakuudeton yrityslaina voi olla järkevä – mutta kallis, jos valitsee väärin
Vakuudettomissa lainoissa korko on tyypillisesti korkeampi, mutta saatavuus on nopeampaa. Etenkin lyhytaikaisiin kassavirtaongelmiin tämä voi olla perusteltu ratkaisu – mutta vain, jos laina-aika ja maksukyky sopivat yhteen.

🔹 Yrityslaina ei ole vain kriiseihin – se voi myös vauhdittaa kasvua
Moni ajattelee lainaa vasta, kun rahat loppuvat. Todellisuudessa yritysrahoitus kannattaa suunnitella ennalta: investointien, tuotekehityksen tai laajentumisen yhteydessä ajoissa haettu laina on usein neuvoteltavissa paremmilla ehdoilla.

🔹 Rahoittajat tarkastelevat kokonaisuutta, ei vain liikevaihtoa
Tärkeimpiä tekijöitä rahoituspäätöksessä ovat: maksukäyttäytyminen, yrityksen kannattavuus, velkaantumisaste ja tulevaisuuden näkymät. Myös omistajien taustat ja verovelkatilanne voivat vaikuttaa päätökseen merkittävästi.

🔹 Myös nuori yritys voi saada rahoitusta – suunnitelma ratkaisee
Alle 2 vuotta toimineet yritykset voivat hakea rahoitusta, kunhan liiketoimintasuunnitelma ja talousennusteet ovat realistisia. Kasvupotentiaali ja selkeä käyttötarkoitus voivat painaa vaakakupissa enemmän kuin historian pituus.

