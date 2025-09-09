VR voitti merkittävän junaliikennesopimuksen Ruotsissa – Mälartågin liikennöinti Tukholman alueella siirtyy suomalaisoperaattorille

Kilpailutuksessa voiton ratkaisi VR:n kilpailukykyinen tarjous, jossa painottuivat erityisesti korkea laatu ja asiakaslähtöinen junaliikenteen kehittäminen. Sopimus Mälartågin liikennöinnistä alkaa joulukuussa 2026 ja kestää kahdeksan vuotta, sisältäen option jatkosta. Sopimus kattaa junaliikenteen operoinnin, mukaan lukien junahenkilöstön, liikenteen johtamisen ja suunnittelun, häiriötilanteiden hallinnan sekä junien ja varikon huollon.

Mälartåg operoi viidellä linjalla Tukholman ja Mälarenin alueella, ja sillä on vuosittain yli 15 miljoonaa matkustajaa. Kalustoon kuuluu 62 junaa. Liikenteen tilaajana toimii Mälardalstrafik, yksi Ruotsin merkittävimmistä alueellisen junaliikenteen tilaajista. Yhtiö vastaa Mälartågin liikenteestä maan väkirikkaimmalla alueella, jossa asuu yli 40 prosenttia Ruotsin väestöstä. Sen verkosto kattaa yli 1 000 kilometriä raiteita ja 44 asemaa.

– Ruotsin markkina on meille tärkeä kasvun ja oppimisen paikka. Olemme osallistuneet aktiivisesti alueellisiin kilpailutuksiin ja rakentaneet kannattavaa liiketoimintaa. Mälartågin voitto on osoitus luottamuksesta korkeaan laatuumme sekä siitä, että suomalainen VR on vahva toimija myös Ruotsissa, toteaa VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Kannattavaa kasvua Ruotsissa

VR laajensi toimintaansa Ruotsin julkisesti rahoitettuun ostoliikenteeseen vuonna 2022 ja liikennöi Ruotsissa jo laajasti: Tukholmassa, Etelä-Ruotsin ja Itä-Götanmaan alueella sekä Keski-Ruotsissa Bergslagenin alueella. Loppuvuodesta 2025 VR aloittaa Norrtåg-liikennöinnin Pohjois-Ruotsissa sekä Öresundståg-liikennöinnin Tanskan ja Ruotsin rajat ylittävällä Juutinrauman alueella. Vuoden 2025 lopussa VR nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi junaoperaattoriksi valtionrautatieyhtiö SJ:n jälkeen.

VR osallistuu aktiivisesti julkisen ostoliikenteen tarjouskilpailuihin sekä Suomessa että Ruotsissa. Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee Ruotsista kannattavaa kasvua ja kokemusta kilpaillulta markkinalta valmistautuessaan kiristyvään raideliikennekilpailuun myös Suomessa.

Toukokuussa 2024 VR laajensi toimintaansa myös markkinaehtoiseen kaukoliikenteeseen ostamalla MTR Nordicin kaukoliikennetoiminnan MTRX:n, joka liikennöi Tukholma–Göteborg-reitillä nimellä VR Snabbtåg.

Päätös koskien Mälartågin liikennöintiä astuu voimaan valitusajan päätyttyä.