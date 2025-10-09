Loviisan virastotalolle etsitään uutta omistajaa

Myytävä kokonaisuus sijaitsee erinomaisella paikalla Loviisan keskustassa, aivan torin, linja-autoaseman ja muiden palveluiden läheisyydessä.

”Loviisan virastotalo on tärkeä osa kaupungin historiaa. Haluamme löytää sille uuden omistajan, joka arvostaa rakennuksen arkkitehtuuria ja näkee sen mahdollisuudet tulevaisuuden käyttöön”, sanoo kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen.

Arvokas ja suojeltu osa Loviisan kaupunkikuvaa

Vuonna 1905 rakennettu päärakennus on alun perin toiminut asuin- ja liiketilakäytössä, ja myöhemmin se on muutettu toimistokäyttöön. Viime vuosikymmeninä kiinteistössä on toiminut Itä-Uudenmaan poliisi. Samalla tontilla sijaitseva 1800–1900-lukujen taitteessa rakennettu autotalli on toiminut muun muassa autokorjaamona ja muuntamorakennuksena.

Kohde kuuluu asemakaava-alueeseen AM 2-16, jossa tontti on osoitettu liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (KY). Rakennuksille on annettu suojelumerkinnät SR ja SU, jotka turvaavat niiden kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen arvon. Rakennuksia ei saa purkaa, ja muutostöissä tulee säilyttää niiden historiallinen ilme. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) nimeltä Loviisan Esplanadi.