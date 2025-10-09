Loviisan virastotalolle etsitään uutta omistajaa
Senaatti-kiinteistöt myy huutokaupalla Loviisan keskustassa sijaitsevan historiallisesti arvokkaan virastotalon ja siihen kuuluvan autotallirakennuksen. Kohde tarjoaa tulevalle omistajalleen ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää suojeltua rakennusta uuteen käyttöön keskeisellä paikalla.
Myytävä kokonaisuus sijaitsee erinomaisella paikalla Loviisan keskustassa, aivan torin, linja-autoaseman ja muiden palveluiden läheisyydessä.
”Loviisan virastotalo on tärkeä osa kaupungin historiaa. Haluamme löytää sille uuden omistajan, joka arvostaa rakennuksen arkkitehtuuria ja näkee sen mahdollisuudet tulevaisuuden käyttöön”, sanoo kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen.
Arvokas ja suojeltu osa Loviisan kaupunkikuvaa
Vuonna 1905 rakennettu päärakennus on alun perin toiminut asuin- ja liiketilakäytössä, ja myöhemmin se on muutettu toimistokäyttöön. Viime vuosikymmeninä kiinteistössä on toiminut Itä-Uudenmaan poliisi. Samalla tontilla sijaitseva 1800–1900-lukujen taitteessa rakennettu autotalli on toiminut muun muassa autokorjaamona ja muuntamorakennuksena.
Kohde kuuluu asemakaava-alueeseen AM 2-16, jossa tontti on osoitettu liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi (KY). Rakennuksille on annettu suojelumerkinnät SR ja SU, jotka turvaavat niiden kaupunkikuvallisen ja arkkitehtonisen arvon. Rakennuksia ei saa purkaa, ja muutostöissä tulee säilyttää niiden historiallinen ilme. Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY) nimeltä Loviisan Esplanadi.
Yhteyshenkilöt
Sirpa RouhiainenSenaatti-kiinteistötPuh:+358 50 127 8sirpa.rouhiainen@senaatti.fi
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
