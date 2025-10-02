Patrizio Lainà on SAK:n uusi pääekonomisti
Valtiotieteiden tohtori Patrizio Lainà on valittu SAK:n uudeksi pääekonomistiksi. Hän työskentelee tällä hetkellä STTK:n pääekonomistina. Lainà on toiminut vuosina 2017–2019 SAK:ssa ekonomistina.
– Olen todella innoissani paluusta SAK:hon. Odotan voivani tuoda talouskeskusteluun uusia näkökulmia ja ratkaisuja, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja rakentavat kestävää hyvinvointia kaikille, Lainà kertoo.
Lainà tulee työskentelemään SAK:n Yhteiskuntapolitiikan osastolla.
– Lainàn talousosaaminen, ymmärrys työmarkkinoista ja pientuloisten ihmisten arjesta tuovat SAK:n työhön erinomaisen lisän. Uskomme myös, että hän tuo inhimillistä näkökulmaa talouspolitiikan usein melko yksipuoliseen keskusteluun, toteaa Yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen.
Lainà aloittaa SAK:ssa 10. marraskuuta 2025.
Yhteyshenkilöt
Saana SiekkinenJohtajaPuh:040 834 5030saana.siekkinen@sak.fi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä.
