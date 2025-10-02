Patrizio Lainà on SAK:n uusi pääekonomisti

SAK:n Jarkko Eloranta: Leikkaako hallitus työntekijöiltä arkipyhät vai ei? 23.9.2025 13:32:43 EEST | Tiedote

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii Orpon hallitukselta selkeää kantaa sunnuntailisiin ja arkipyhien asemaan. Hän on huolissaan hallituksen mahdollisista suunnitelmista tehdä vielä uusia leikkauksia työtekijöiden turvaan ja toimeentuloon.