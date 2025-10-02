Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Patrizio Lainà on SAK:n uusi pääekonomisti

10.10.2025 14:04:38 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote

Valtiotieteiden tohtori Patrizio Lainà on valittu SAK:n uudeksi pääekonomistiksi. Hän työskentelee tällä hetkellä STTK:n pääekonomistina. Lainà on toiminut vuosina 2017–2019 SAK:ssa ekonomistina.

– Olen todella innoissani paluusta SAK:hon. Odotan voivani tuoda talouskeskusteluun uusia näkökulmia ja ratkaisuja, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja rakentavat kestävää hyvinvointia kaikille, Lainà kertoo.

Lainà tulee työskentelemään SAK:n Yhteiskuntapolitiikan osastolla.

– Lainàn talousosaaminen, ymmärrys työmarkkinoista ja pientuloisten ihmisten arjesta tuovat SAK:n työhön erinomaisen lisän. Uskomme myös, että hän tuo inhimillistä näkökulmaa talouspolitiikan usein melko yksipuoliseen keskusteluun, toteaa Yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen.

Lainà aloittaa SAK:ssa 10. marraskuuta 2025.

Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

