FM Ville Korhonen Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtajaksi

Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtajan virkaan on nimitetty FM Ville Korhonen 1.12.2025 alkaen. Korhonen siirtyy Sykeen Helsingin työllisyyspalveluliikelaitoksen viestintäpäällikön tehtävistä.

Ville Korhonen.

Syken viestintäjohtajan vastuualueisiin kuuluvat sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä markkinointi. Viestintäjohtaja vastaa viestintä- ja markkinointistrategiasta ja sen kansallisesta ja kansainvälisestä toimeenpanosta, mediasuhteista ja brändin vahvistamisesta. Viestintäjohtaja johtaa viestintä- ja markkinointiyksikköä, jossa työskentelee yli 20 alan ammattilaista.

Ville Korhonen on toiminut yli 15 vuotta viestinnän, johtamisen ja yhteiskuntasuhteiden parissa. Hänelle on kertynyt laajaa kokemusta julkishallinnon toiminnasta. Korhonen on työskennellyt muun muassa erilaisissa viestinnän johtamistehtävissä Kelassa ja tiedeviestinnän asiantuntijana Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on toiminut toimittajana Yleisradiossa. 

Tehtävissään hän on paneutunut erityisesti strategiseen viestintään, tutkimus- ja tiedeviestintään sekä media- ja sidosryhmäviestintään. Myös työyhteisöviestintä ja kriisiviestintä ovat Korhosen vahvoja osaamisalueita. Koulutukseltaan Ville Korhonen on filosofian maisteri.

Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtajan virkaa haki yhteensä 68 hakijaa.

