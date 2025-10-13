FM Ville Korhonen Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtajaksi
Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtajan virkaan on nimitetty FM Ville Korhonen 1.12.2025 alkaen. Korhonen siirtyy Sykeen Helsingin työllisyyspalveluliikelaitoksen viestintäpäällikön tehtävistä.
Syken viestintäjohtajan vastuualueisiin kuuluvat sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä markkinointi. Viestintäjohtaja vastaa viestintä- ja markkinointistrategiasta ja sen kansallisesta ja kansainvälisestä toimeenpanosta, mediasuhteista ja brändin vahvistamisesta. Viestintäjohtaja johtaa viestintä- ja markkinointiyksikköä, jossa työskentelee yli 20 alan ammattilaista.
Ville Korhonen on toiminut yli 15 vuotta viestinnän, johtamisen ja yhteiskuntasuhteiden parissa. Hänelle on kertynyt laajaa kokemusta julkishallinnon toiminnasta. Korhonen on työskennellyt muun muassa erilaisissa viestinnän johtamistehtävissä Kelassa ja tiedeviestinnän asiantuntijana Helsingin yliopistossa. Lisäksi hän on toiminut toimittajana Yleisradiossa.
Tehtävissään hän on paneutunut erityisesti strategiseen viestintään, tutkimus- ja tiedeviestintään sekä media- ja sidosryhmäviestintään. Myös työyhteisöviestintä ja kriisiviestintä ovat Korhosen vahvoja osaamisalueita. Koulutukseltaan Ville Korhonen on filosofian maisteri.
Suomen ympäristökeskuksen viestintäjohtajan virkaa haki yhteensä 68 hakijaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Leif SchulmanPääjohtajaSuomen ympäristökeskus
Puhelimeen vastaa johdon assistentti Laura Hautalampi numerossa 029 525 1129.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi/fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Ville Korhonen appointed Communication director at Syke13.10.2025 09:00:00 EEST | News
Ville Korhonen has been appointed Communication director at Syke. He joins Syke from his current role as Head of communications at the City of Helsinki Employment Services Enterprise. Korhonen will begin his work at Syke on 1 December 2025.
FM Ville Korhonen blir kommunikationsdirektör vid Syke13.10.2025 09:00:00 EEST | Nyheter
FM Ville Korhonen har utnämnts till kommunikationsdirektör vid Finlands miljöcentral (Syke) från och med den 1 december 2025. Korhonen övergår till Syke från tjänsten som kommunikationschef vid Helsingfors stads affärsverk för sysselsättningstjänster.
Viikkokatsaus 13.–24.10.20259.10.2025 11:16:58 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Suomen luonnon ennallistaminen on investointi tulevaisuuteen9.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomen luonto voidaan saada elpymään laajamittaisella ennallistamisella. Suomen ympäristökeskuksen tuore Policy Brief -julkaisu tarjoaa suosituksia kansallisen ennallistamissuunnitelman tueksi.
Suomen kannattaa pitää kiinni ympäristötavoitteistaan6.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomi on lipeämässä hiilinielujen ja luonnon turvaamisen tavoitteistaan, vaikka metsät, suot ja elinvoimainen luonto ovat tärkeimpiä menestystekijöitämme.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme