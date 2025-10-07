HSL pilotoi kehokameroita matkalippujen tarkastajien työssä
HSL:n matkalippujen tarkastajilla on 15.10. alkaen käytössä kehokameroita, joilla voidaan tallentaa videokuvaa ja ääntä. Kamerat ovat päällä vain tarvittaessa. Kyseessä on noin 3 kuukautta kestävä pilotti, jonka aikana ja sen jälkeen selvitetään kameroiden käytön vaikutusta erityisesti matkalippujen tarkastajien työturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen HSL:n joukkoliikenteessä.
Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää joukkoliikenteessä. Vaikka turvallisuuteen liittyvät häiriöt HSL-alueen joukkoliikenteessä ovat harvinaisia, niiden määrä on ollut kasvussa. Tämä heijastuu myös matkalippujen tarkastajien työhön.
Turvallisuuden lisäämiseksi matkalippujen tarkastajien työssä pilotoidaan kehokameroita 15.10. alkaen. Kehokameran käyttö tarkoittaa sitä, että matkalippujen tarkastajan vaatteissa on kamera, jonka tarkastaja voi laittaa päälle esimerkiksi turvallisuutta uhkaavassa tilanteessa. Kun kamera laitetaan päälle, se tallentaa videokuvaa ja ääntä.
“Turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Näin ollen kaikki keinot, joilla matkustajien ja henkilökunnan turvallisuutta voidaan yrittää parantaa, ovat vähintään harkitsemisen arvoisia. Nyt pilotoimme matkalippujen tarkastajien työssä kehokameroita, joista on saatu eri organisaatioissa hyviä tuloksia riski- ja uhkatilanteiden vähentymisenä. Myös kuulemamme käyttäjäkokemukset ovat olleet positiivisia”, Matkalippujen tarkastus -yksikön päällikkö Satu Koskinen sanoo.
Kehokameroiden pilotti kestää noin 3 kuukautta. Pilotin aikana ja sen jälkeen arvioidaan esimerkiksi sitä, ennaltaehkäisevätkö kamerat uhka- ja vaaratilanteita tarkastustyössä ja parantavatko ne turvallisuutta joukkoliikenteessä. Jos havainnot ja kokemukset pilotista puoltavat kameroiden käyttöönottoa, on mahdollista, että kamerat tulevat pysyväksi osaksi matkalippujen tarkastajien työtä. Pilotin aikana vain osalla matkalippujen tarkastajista on kehokamerat käytössä.
Tietosuojalainsäädäntö osana kehokameroiden käyttöä
Kehokamera voidaan laittaa päälle vain, jos kehokameran käytölle on selkeät perusteet. Kehokamerat eivät ole koko ajan päällä, eli esimerkiksi tavallisesti ja rauhallisesti sujuvassa tarkastustilanteessa kehokameroilla ei kuvata ketään eikä mitään.
HSL noudattaa kehokameroiden käytössä ja henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja muuta henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. Henkilötietoja käsitellään videokuvaa ja ääntä tallentavilla kehokameroilla tarkastustilanteessa vain tarvittaessa.
Tallenne tarkastustilanteesta otetaan talteen ja katsotaan vain perustelluista syistä. Pääsy kameroiden tallenteisiin on rajattu, ja niitä voivat katsoa vain tarkasti määritellyt henkilöt. Esimerkiksi kameraa kantava matkalippujen tarkastaja ei pääse itse katsomaan tallenteita.
Satu Koskinen, matkalippujen tarkastus -yksikön päällikkö, satu.koskinen@hsl.fi
