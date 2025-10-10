”Ei kotia, ei turvaa” – Asunnottomien yötä vietetään ajankohtaisella teemalla Vaasassa

Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Tapahtuma on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan mielenilmaus. Sen tavoitteena on muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatia päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Asunnottomien yön kansalaisliike haluaa herättää valtakunnallista keskustelua turvasta ja turvattomuudesta. Vuoden 2025 teemana on ”Ei kotia, ei turvaa”. Teema kuvastaa karulla tavalla nykyhetkeä: yli kymmenen vuoden myönteisen kehityksen jälkeen asunnottomuus Suomessa on jälleen kasvussa.

– Asunnottomien yön tarkoituksena on ylläpitää keskustelua asunnottomuudesta ja sen monista muodoista. Asunnottomuus on valtakunnallisen trendin mukaan kasvussa myös Vaasassa. Tilannetta vaikeuttaa pula edullisista ja pienistä vuokra-asunnoista. Samaan aikaan Vaasan väkiluku kasvaa ripeästi, asumisneuvoja Sanna Halonen sanoo.

Vaasassa tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin asumisneuvonta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tapahtumalla pyritään tavoittamaan mm. päätöksentekijöitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, median edustajia sekä ihmisiä, joita asunnottomuus koskee tavalla tai toisella. Tapahtuma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tilaisuus on kaikille avoin.

– Toivomme, että syyslomasta huolimatta vaasalaiset löytäisivät paikalle seuraamaan tilaisuutta. Ohjelmassa on monia mielenkiintoisia keskusteluja ja myös taiteella on merkittävä rooli osana tapahtumaa. 3,5-tuntiseen tapahtumaan voi osallistua myös vain hetkeksi ja käydä seuraamassa itseään kiinnostavia ohjelmanumeroita, Halonen rohkaisee.

Ohjelma

Ohjelman puheosuudet ovat pääasiassa suomeksi, mutta klo 17.30 alkava luento on ruotsinkielinen.

17:00 Tapahtuma alkaa. Tervetulosanat, Sanna Halonen. Yhteistyökumppaneiden esittely

17:15 Kaupungin tervehdys – Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jasmin Granholm

17:25 Videotervehdys – Arkkipiispa Tapio Luoma

17:30 Luento ”Näkyvä haavoittuvuus” (”Den synliga utsattheten”) – Peter Ehrström, Dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (tämä luento on ruotsinkielinen)

18:00 Videotervehdys – Europarlamentaarikko Maria Ohisalo

18:05 Hiekkataidetta – Svitlana Matvienko

18:15 Kokemusasiantuntijan haastattelu. – Aatu Rinne, Mieli Pohjanmaa

18:35 Keskustelupaneeli – Hanna-Kaisa Pernaa, VAMK, Teea Korkeamäki, Vaasan vankila, Kari Hietala, Poliisi. Juontaja Sanna Halonen.

19:40 Musiikkia – Jenny, Jones & Jaulimo. Kolmen kulkijan kollektiivi, musiikkia monista muoteista.

20:30 Kiitokset. Tapahtuma päättyy.

Tarjolla on lettuja, ruokaa, kahvia ja teetä ja lämpimiä vaatteita tarvitseville. Mukana paikallisten toimijoiden palveluiden esittelyä ja neuvontaa.

Mukana tapahtumassa:

Attendo, Martat ry, Mieli Pohjanmaa, Mielle ry, Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari, Röda Korset Österbotten, Vaasan suomalainen seurakunta ja Vaasan ruoka-apu.

Järjestäjä:

Vaasan kaupungin asumisneuvonta yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.