”Ei kotia, ei turvaa” – Asunnottomien yötä vietetään ajankohtaisella teemalla Vaasassa
Asunnottomien yötä vietetään Vaasassa pääkirjaston Draama-salissa perjantaina 17.10. klo 17–20.30. Tapahtumaan osallistuu laaja verkosto sosiaali- ja terveysalan toimijoita, päättäjiä ja asiantuntijoita. Ohjelmassa on livemusiikkia, hiekkataidetta, yhteiskunnallista keskustelua, sekä ruokaa ja vaatteita tarvitseville.
Asunnottomien yötä vietetään vuosittain 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Tapahtuma on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan mielenilmaus. Sen tavoitteena on muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatia päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
Asunnottomien yön kansalaisliike haluaa herättää valtakunnallista keskustelua turvasta ja turvattomuudesta. Vuoden 2025 teemana on ”Ei kotia, ei turvaa”. Teema kuvastaa karulla tavalla nykyhetkeä: yli kymmenen vuoden myönteisen kehityksen jälkeen asunnottomuus Suomessa on jälleen kasvussa.
– Asunnottomien yön tarkoituksena on ylläpitää keskustelua asunnottomuudesta ja sen monista muodoista. Asunnottomuus on valtakunnallisen trendin mukaan kasvussa myös Vaasassa. Tilannetta vaikeuttaa pula edullisista ja pienistä vuokra-asunnoista. Samaan aikaan Vaasan väkiluku kasvaa ripeästi, asumisneuvoja Sanna Halonen sanoo.
Vaasassa tapahtuman järjestävät Vaasan kaupungin asumisneuvonta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tapahtumalla pyritään tavoittamaan mm. päätöksentekijöitä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, median edustajia sekä ihmisiä, joita asunnottomuus koskee tavalla tai toisella. Tapahtuma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tilaisuus on kaikille avoin.
– Toivomme, että syyslomasta huolimatta vaasalaiset löytäisivät paikalle seuraamaan tilaisuutta. Ohjelmassa on monia mielenkiintoisia keskusteluja ja myös taiteella on merkittävä rooli osana tapahtumaa. 3,5-tuntiseen tapahtumaan voi osallistua myös vain hetkeksi ja käydä seuraamassa itseään kiinnostavia ohjelmanumeroita, Halonen rohkaisee.
Ohjelma
Ohjelman puheosuudet ovat pääasiassa suomeksi, mutta klo 17.30 alkava luento on ruotsinkielinen.
- 17:00 Tapahtuma alkaa. Tervetulosanat, Sanna Halonen. Yhteistyökumppaneiden esittely
- 17:15 Kaupungin tervehdys – Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jasmin Granholm
- 17:25 Videotervehdys – Arkkipiispa Tapio Luoma
- 17:30 Luento ”Näkyvä haavoittuvuus” (”Den synliga utsattheten”) – Peter Ehrström, Dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (tämä luento on ruotsinkielinen)
- 18:00 Videotervehdys – Europarlamentaarikko Maria Ohisalo
- 18:05 Hiekkataidetta – Svitlana Matvienko
- 18:15 Kokemusasiantuntijan haastattelu. – Aatu Rinne, Mieli Pohjanmaa
- 18:35 Keskustelupaneeli – Hanna-Kaisa Pernaa, VAMK, Teea Korkeamäki, Vaasan vankila, Kari Hietala, Poliisi. Juontaja Sanna Halonen.
- 19:40 Musiikkia – Jenny, Jones & Jaulimo. Kolmen kulkijan kollektiivi, musiikkia monista muoteista.
- 20:30 Kiitokset. Tapahtuma päättyy.
Tarjolla on lettuja, ruokaa, kahvia ja teetä ja lämpimiä vaatteita tarvitseville. Mukana paikallisten toimijoiden palveluiden esittelyä ja neuvontaa.
Mukana tapahtumassa:
Attendo, Martat ry, Mieli Pohjanmaa, Mielle ry, Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari, Röda Korset Österbotten, Vaasan suomalainen seurakunta ja Vaasan ruoka-apu.
Järjestäjä:
Vaasan kaupungin asumisneuvonta yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna HalonenAsumisneuvojaPuh:0405162779sanna.halonen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
”Ingen hem, ingen trygghet” – De bostadslösas natt har ett aktuellt tema10.10.2025 15:06:43 EEST | Pressmeddelande
De bostadslösas natt ordnas i Vasa huvudbiblioteks Dramasal fredag 17.10 kl. 17–20.30. I evenemanget deltar många social- och hälsovårdsaktörer, beslutsfattare och experter. Programmet består av livemusik, sandkonst, samhällelig diskussion, samt mat och kläder för de som behöver.
Fysiska aktiviteter och rap som alternativ till ungdomsvåld10.10.2025 10:33:19 EEST | Pressmeddelande
Inom Vasas ungdomsservice utvecklas en modell för att förebygga gatuvåld bland ungdomar. I år har två nya specialungdomsledare inlett sitt arbete. De rör sig bland ungdomarna och erbjuder tidigt stöd innan situationer hinner eskalera.
Liikunnasta ja räpistä vaihtoehto nuorten väkivallalle10.10.2025 10:31:24 EEST | Tiedote
Vaasan nuorisopalveluissa kehitetään mallia nuorten katuväkivallan ehkäisemiseksi. Tänä vuonna työnsä on aloittanut kaksi uutta erityisnuoriso-ohjaajaa, jotka jalkautuvat nuorten pariin ja tarjoavat varhaista tukea ennen tilanteiden kärjistymistä.
Först i Finland – De som leder Vasa bjuder invånarna på en åktur i elbil9.10.2025 15:30:57 EEST | Pressmeddelande
Den 28–31 oktober greppar en grupp ledande tjänsteinnehavare och politiker inom Vasa stad ratten och tar invånare på en åktur med Mini-Lifti-elbilar. Vasaborna kan nu anmäla sig och boka en plats på en åktur med de som leder staden som de första i Finland – kanske till och med i hela världen.
Ensimmäisenä Suomessa – Vaasan johtajat tarjoavat sähköautokyytiä asukkaille9.10.2025 15:29:21 EEST | Tiedote
28.–31. lokakuuta joukko Vaasan kaupungin johtavia viranhaltijoita ja poliitikkoja tarttuu rattiin ja kuljettaa asukkaita Mini-Lifti-sähköautoilla. Vaasalaiset voivat nyt ilmoittautua mukaan ja varata paikkansa johtajien kyydistä ensimmäisenä Suomessa – ehkä jopa maailmassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme