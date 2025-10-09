Helsingin Kirjamessut 2025 ja tilaisuus 23.10. klo 9.15.



Tilaisuuden ohjelma:

Helsingin Kirjamessut 2025, ohjelmajohtaja Ville Blåfield. Juhlavuoden teemana on Sivistys ja ilo. Keitä kotimaisia ja kansainvälisiä tähtiä nähdään ohjelmassa?

Helsingin Kirjamessut 25 vuotta : haastattelussa yksi tapahtuman perustajajäsenistä Olli Eräkivi, joka oli toimeksiantajan Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja vuosina 1982-2008 sekä kirjailija Anja Snellman , joka on osallistunut kirjamessuille lähes joka vuosi kirjailijana tai haastattelijana. Snellman oli myös kirjamessujen ohjelmajohtaja vuosina 2003-2006.

Haastattelussa: Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson ja Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho

Mikä on lukutaidon merkitys yhteiskunnalle – sen kilpailukyvylle, osaamiselle ja työvoimalle Haastattelussa: Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja ja Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Suomen Messusäätiön Kirja-alan edistämispalkinnon (15 000 e) jako





Helsingin Kirjamessut tarjoaa lähes 1000 ohjelmaa 17 lavalla. Lavoilla esiintyy laajasti uutuusteoksen julkaisseita kotimaisia kirjailijoita ja lähes 40 kirjailijaa ulkomailta. Esiintyjiä on toistatuhatta. Tapahtumassa järjestetään neljä teemakeskustelua, joiden aiheena on Sivistys ja ilo. Tutustu tapahtumaan ja ohjelmaan: www.helsinginkirjamessut.fi



Lue enemmän kirjamessujen tarinasta: https://kirjamessut.messukeskus.com/kirjamessujen-tarina-2001-2008/

Nostoja ohjelmasta:

to 23.10. klo 14 Senaatintori-lavalla

KIRJALLISUUDEN VOIMASTA JA KUSTANTAMISEN NYKYTILASTA EUROOPASSA

Frankfurtin kirjamessujen johtaja Juergen Boos, kirjailija Sofi Oksanen, Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ville Blåfield ja Filin johtaja Tiia Strandén.



to 23.10. klo 17.00 Fiskehamnen-lava

GRATTIS BOKMÄSSAN

Wivian Nygård-Fageruddin haastattelussa Ville Blåfield, Stig-Björn Nyberg ja Roleff Kråkström



to 23.10. klo 17.30 Senaatintori-lavalla

HELSINGIN KIRJAMESSUT 25 VUOTTA: OHJELMAJOHTAJAT MUISTELEVAT

Anja Snellmanin haastattelussa Jan Erola, Ronja Salmi, Stig-Björn Nyberg ja Tuula Isoniemi.



PRESIDENTIT KIRJAMESSUILLA

Helsingin Kirjamessuilla esiintyvät tänä vuonna myös presidentti Tarja Halonen, presidentti Sauli Niinistö ja tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Halonen haastattelee messuilla to 23.10. klo 15 kirjailija Ulla-Lena Lundbergia ja keskustelee to 23.10. klo 19 kirjailija Sirpa Kähkösen kanssa sivistyksestä. Presidentti Niinistö kertoo la 25.10. klo 15 uudesta kirjastaan Kaikki tiet turvaan - Sinnikkään Suomen suunta. Tasavallan presidentti Stubbin tarkka esiintymisaika julkaistaan myöhemmin.

Akkreditoidu ennakkoon Helsingin Kirjamessuille -> https://messukeskus.com/akkreditointi/

Mediakeskus: Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina. Esitä tullessasi voimassa oleva SJL:n toimittajakortti tai muu todistus siitä, että saavut messuille työtehtävissä.



Haastatteluhuone: Toimittajat voivat varata hiljaisen huoneen (tila 202) haastatteluille lehdistökeskuksesta tai ennakkoon teija.armanto@messukeskus.com

Tapahtuman verkkosivuilta löytyy >> tiedotteiden lisäksi näytteilleasettajien tiedotteita sekä lista lehdistötilaisuuksista (ei vielä tilaisuuksia).

Kuvia: Mediapankkiin tulee kuvia avajaispäivänä. http://mediabank.messukeskus.com Kuvat ovat vapaasti käytettävissänne. Kuvaaja: Omer Levin

Pysäköintijärjestelyt Pysäköinti on Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Kerro rekisterinumerosi lehdistökeskuksen tiskillä.



Autan mielelläni haastattelujen sopimisessa etukäteen tai tapahtuman aikana! Terveisin Teija

Lisätietoja

Helsingin Messukeskus, viestinnän asiantuntija Teija Armanto,

050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

Helsingin Kirjamessut on Suomen suurin kirja-alan tapahtuma ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi. Helsingin Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut to-su 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Messuilla on myös Levymessut. Helsingin Kirjamessujen kanssa samaan aikaan järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma.

Helsingin Kirjamessut

23.–26.10.2025

Helsingin Messukeskus

Avoinna to-la klo 10–20, su klo 10–18

www.helsinginkirjamessut.fi #kirjamessut #helsinginkirjamessut