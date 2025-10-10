Metsästäjäliitto: Suden viitearvo 273 kohtuuton
Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi tänään 10.10.2025 suden suotuisan suojelutason viitearvoksi 273 sutta.
Metsästäjäliitto katsoo, että luku on kohtuuton verrattuna Ruotsin viitearvoon 170 sutta.
—Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on yli 100 susiyksilöä eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, toteaa tyytymättömänä Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.
Ruotsin viitearvo on laadittu tieteellisesti ja se on riippumattomasti arvioitu huhtikuussa 2024 julkaistussa raportissa.
Ruotsin viitearvon laskenta noudattaa Euroopan Unionin viitearvo-ohjeistusta.
Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää se, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi.
Suomeen susia tulee Venäjältä kymmenittäin joka vuosi, mitä ilmentää muun muassa poronhoitoalueella poistettujen susien alkuperä. Arvioidaan, että niistä lähes kaikki ovat Venäjältä lähtöisin, sillä niiden DNA:sta ei ole aiempaa havaintoa Suomessa.
—On erikoista, että Suomessa vain yhden tahon eli Luonnonvarakeskuksen tuottamaa aineistoa, jota ei ole julkisesti avattu ja arvioitu, käytetään maa- ja metsätalousministeriössä näin tärkeän asian päättämiseen, kritisoi puheenjohtaja Lampinen.
Yhteyshenkilöt
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
