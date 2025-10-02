Kansanedustajat Maailman mielenterveyspäivänä: Terapiatakuu on laajennettava koko väestöön
Miten mielenterveyskriisi ratkaistaan? -kansanedustajapaneelissa 10.10. keskusteltiin muun muassa mielenterveyshoidon saatavuudesta ja saavutettavuudesta, itsemääräämisoikeudesta ja poliittisten päätösten mielenterveysvaikutusten arvioinnista.
Kaikki paneeliin osallistuneet kansanedustajat kannattivat terapiatakuun laajentamista koko väestöön, vuoteen 2030 ulottuvan mielenterveysstrategian jatkamista ja mielenterveysvaikutusten arvioinnin ottamista sitovasti käyttöön lainsäädännön ja poliittisten päätösten valmistelussa.
”Vahva kansalaisyhteiskunta on kestävä mielenterveysinvestointi”
Tilaisuuden avasivat Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) ja Mielenterveyspoolin varapuheenjohtaja, opiskelijoiden mielenterveysjärjestö Nyytin toiminnanjohtaja Minna Savolainen.
Risikko muistutti, että mielenterveys ja henkinen kriisinkestävyys ovat olennainen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Savolainen totesi, että vahva kansalaisyhteiskunta on kestävä mielenterveysinvestointi.
”Mielenterveyden edistäminen edellyttää tavoitteellista ja pitkäjänteistä politiikkaa. Mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman jatkuvuus tulee turvata yli hallituskausien”, Savolainen totesi.
Kansanedustajien paneelissa kaikki kannattivat uuden mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman laatimista.
Myös kansalaisjärjestöjen merkitys mielenterveystyössä sai yksimielisen tuen.
Markku Siposen (kesk.) mukaan järjestöillä ja vapaaehtoisilla on korvaamaton rooli, jonka vaikutukset nähdään vasta, kun turvaverkko alkaa repeillä.
”Pitäisi muistaa, mikä järjestöjen merkitys oli 90-luvulla sille, että ihmiset pääsivät kriisistä läpi. Isot yhteiskunnalliset ongelmat, kuten työttömyys, heijastuvat myös järjestöjen työhön, koska ne tavoittavat niitä ihmisiä, joilla menee huonosti”, Siponen sanoi.
”Sanotaan, että järjestöt täydentävät julkista sektoria. Pitää muistaa, että järjestöt tarvitsevat resursseja, jotta ne pystyvät sen tekemään”, Paula Risikko huomautti. ”Järjestöillä tärkeä tehtävä yksinäisyyden vähentämisen näkökulmasta.”
Mielenterveyshoitoon pääsy turvattava eri tasoilla
Kaikki panelistit kannattivat lappuäänestyksessä terapiatakuun laajentamista koko väestöön. Terapiatakuu merkitsee nopeaa pääsyä todetun tarpeen mukaiseen mielenterveyshoitoon perusterveydenhuollossa. Toukokuussa 2025 tuli voimaan lasten ja nuorten terapiatakuu.
Minja Koskelan (vas.) mielestä nykyinen, 23 vuoteen rajattu lasten ja nuorten terapiatakuu on tynkä. ”Nuoret ovat nuoria 29 vuoteen asti.” Koskelan mukaan yleisen hoitotakuun pidentäminen kolmeen kuukauteen johtaa ongelmien pahenemiseen ja suurempaan erikoissairaanhoidon tarpeeseen.
Kun kysyttiin mielenterveysoikeuksien toteutumisesta Suomessa, Kim Berg nosti esiin nopean hoitoon pääsyn ja hoitopolkujen toimivuuden. ”Matalan kynnyksen palvelut ovat tärkeitä, mutta hoitoketju ei saa katketa silloinkaan, kun on tarve erikoissairaanhoidolle.”
”Mielenterveyspolitiikka on aiempaa enemmän framilla, mutta jotkut mielenterveysongelmat ovat salonkikelpoisempia kuin toiset”, Saara Hyrkkö (vihr.) vertasi. ”Psykiatrian erikoissairaanhoidon rahoitus ei ole kasvanut samassa mitassa kuin tarve.”
Mielenterveyskriisin ratkaisuun ei ole ihmelääkettä
Markku Siposen mukaan yhteiskunnassa on paljon tekijöitä, jotka lisäävät mielenterveysongelmia. Mielenterveysperustaisten sairauspoissaolojen vuoksi menetetään yli kuusi miljoonaa työpäivää vuosittain, ja heikentynyt mielenterveys on usein myös työkyvyttömyyseläkkeen syy.
Paula Risikon mukaan kriisi ei ole mielenterveydessä, vaan palveluissa. Risikko korosti lapsuuden ja varhaislapsuuden merkitystä mielenterveydelle.
Kim Berg muistutti, että poliitikot paljon vartijoina, ettei tehdä sellaista politiikkaa, että ihmiset voivat huonommin. ”Tällä kaudella on leikattu sosiaaliturvaa ja terveydenhuoltoon pääseminen on heikentynyt”, Berg totesi.
Saara Hyrkön mukaan mikään määrä terapiaa eri riitä, jos ei puututa mielenterveysongelmien juurisyihin.
”Ihmelääkettä ei ole, vaan tarvitaan paljon erilaisia keinoja ja yhteisöllisyyden kunnianpalautus”, Hyrkkö peräänkuulutti.
Mielenterveysvaikutukset otettava laajasti huomioon
Mielenterveyteen vaikuttavia päätöksiä tehdään kaikilla politiikan sektoreilla. Esimerkiksi toimeentulo-, koulutus-, asumis-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin.
Kaikki panelistit kannattivat sitä, että mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnista tehtäisiin sitova osa lainsäädännön valmistelua.
Minja Koskela huomautti, että budjettilaskelmissa on vaikeaa laskea ennaltaehkäisylle arvoa. Sen takia verojen alentaminen tai järjestöiltä leikkaaminen voi näyttää helpolta ratkaisulta.
”Jos sen sijaan palveluihin panostettaisiin nyt, se maksaisi itsensä korkojen kanssa takaisin myöhemmin.”
Työelämän muutokset vaikuttavat mielenterveyteen
Moni viimeaikainen työelämää koskeva poliittinen päätös vaikuttaa myös mielenterveyteen. Paneelissa etsittiin keinoja varautua työelämän muutosten mielenterveysvaikutuksiin politiikan keinoin. Keinoina nostettiin esimerkiksi suojaosien palauttaminen työttömyysturvaan ja asumislisään, työnantajan vastuun vahvistaminen työntekijöiden psyykkisestä turvallisuudesta, parempi johtaminen, ammattiliittojen aseman vahvistaminen ja sen varmistaminen, että myös etätyötä tekevillä on pääsy palveluihin.
Paneelissa käsiteltiin myös vaikeimpia psykiatrisia sairauksia sairastavien asemaa ja oikeuksia. Itsemääräämisoikeuslainsäädännön uudistamista tarvittaisiin oikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi.
Yleisökeskustelussa nostettiin esiin läheisten rooli pakkohoidossa olevien ihmisten tukena. Myös toimeentulon vaikutus opiskelijoiden mielenterveyteen puhutti yleisöä.
Maailman mielenterveyspäivää on vietetty vuodesta 1992 lähtien
Paneelikeskusteluun osallistuivat mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet, kansanedustajat Paula Risikko (kokoomus), Kim Berg (sosiaalidemokraatit), Markku Siponen (keskusta), Saara Hyrkkö (vihreät) ja Minja Koskela (vasemmistoliitto).
Paneelikeskustelun veti vaikuttamisen asiantuntija Erika Karstinen nuorten mielenterveysseura Yeesistä. Tilaisuuden juonsi Mielenterveyspoolin ja mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan pääsihteeri Aija Salo.
Tilaisuuden järjestivät eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta ja Mielenterveyspooli Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa.
Maailman mielenterveyspäivää on vietetty maailmanlaajuisesti 10. lokakuuta vuodesta 1992 lähtien. Päivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta mielenterveydestä ja tukea vaikuttamistoimia mielenterveyden puolesta. Tänä vuonna päivän yleinen teema maailmassa on mielenterveys humanitaarisissa kriiseissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija SaloPääsihteeri, MielenterveyspooliPuh:040 620 9515aija.salo@mielenterveyspooli.fi
Paula RisikkoPuheenjohtaja, Mielenterveyspoliittinen neuvottelukuntapaula.risikko@eduskunta.fi
Kuvat
Linkit
Mielenterveyspooli
Mielenterveyspooli on 37 mielenterveysjärjestön ja mielenterveysalan asiantuntijatahon mielenterveyspoliittinen yhteistyöverkosto, tavoitteena parempi mielenterveys Suomessa.
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on eduskuntaryhmien ja valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvottelukunta seuraa ja edistää mielenterveysstrategian ja hallitusohjelman muiden mielenterveyskirjausten toimeenpanoa sekä osallistuu julkiseen keskusteluun mielenterveydestä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mielenterveyspooli
Miten mielenterveyskriisi torjutaan? – Kansanedustajapaneeli Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2.10.2025 14:31:05 EEST | Kutsu
Kansanedustajapaneelissa Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa ruoditaan mielenterveyspolitiikan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä mielenterveysoikeuksien toteutumista.
Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko: Itsemurhien ehkäisytyön resurssit on turvattava10.9.2025 16:42:09 EEST | Tiedote
Itsemurhien ehkäisytyön resurssit ja laatu on turvattava niin julkisella kuin kolmannella sektorilla, peräänkuuluttaa Paula Risikko Itsemurhien ehkäisypäivänä 10. syyskuuta.
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Kansalaisjärjestöt ovat keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta10.9.2025 11:56:27 EEST | Tiedote
Järjestöillä on merkittävä rooli ihmisten tavoittamisessa ja heidän resilienssinsä vahvistamisessa, kriisipalveluiden tuottamisessa sekä ihmisten turvallisuustarpeita koskevan tiedon tuottamisessa.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt Esplanadin puistossa: “Leikkaukset vaarantavat demokratian ja osallisuuden”1.9.2025 15:55:27 EEST | Tiedote
Järjestöt osoittivat mieltään sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvia avustusleikkauksia vastaan. “Kun kansalaisyhteiskuntaa vastaan hyökätään, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni vaikenee”, muistutettiin puheenvuorossa.
Kansalaisyhteiskunta ja matalan kynnyksen tuki on turvattava29.8.2025 00:00:00 EEST | Kutsu
Järjestöt osoittavat mieltään valtiovarainministeriön esittämiä järjestöleikkauksia vastaan 1. syyskuuta budjettiriihen käynnistyessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme