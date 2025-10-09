Presidentti Stubb valtiovierailulle Alankomaihin
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 67/2025
10.10.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Alankomaihin 11.–12. joulukuuta 2025 kuningas Willem-Alexanderin kutsusta.
Vierailulla ovat esillä Suomen ja Alankomaiden kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, kokonaisturvallisuus ja Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa.
Ohjelmassa on myös muun muassa tapaaminen Alankomaiden pääministerin kanssa.
Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluu myös elinkeinoelämän edustajia.
Vierailun ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä sen ajankohtaa.
