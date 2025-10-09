Presidentti Stubb valtiovierailulle Alankomaihin

President Stubb på besök till S:t Michel 9.10.2025 11:00:11 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 66/2025 9.10.2025 Republikens president Alexander Stubb reser till S:t Michel onsdagen den 15 oktober 2025. Dagen inleds med en inspektion av Arméstaben och en presentation av pågående operationer vid Arméns operationscenter. Under besöket träffar presidenten anställda vid både den marktaktiska ledningen för Natos nordliga område och Arméstaben. Efter inspektionen fortsätter programmet i enhetsskolan Saimaanportin yhtenäiskoulu. I den nya skolan som inledde sin verksamhet 2024 kommer presidenten att träffa elever och ta del av deras uppträdanden. På eftermiddagen träffar presidenten allmänheten i köpcentret Stella kl. 13.45. Som avslutning på dagen besöker presidenten Muisti – Centret för krig och fred. Muisti, som betyder minne och hågkomst, är ett vetenskapscenter och museum som främjar fred och åskådliggör hur krig påverkar människor och samhället. Under den guidade visningen av centret får presidenten också utforska de pågående utställn