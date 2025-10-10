MTB-Siivouspalvelu Oy palkittiin Euroopan suurimmassa siivousalan kilpailussa monimuotoisuuden edistämisestä

Palkinto tulee ajankohtaisena hetkenä, sillä siivousalaa on viime aikoina puhuttanut työntekijöiden hyväksikäyttö ja vastuullisuuden puute. MTB-Siivouspalvelu haluaa toimia esimerkkinä siitä, että läpinäkyvyys, arvostus ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen ovat ainoita kestäviä suuntia koko toimialalle.



MTB toimii jo toisessa sukupolvessa ja on lähes 40 vuoden ajan rakentanut organisaatiota, jossa henkilöstön monimuotoisuus ei ole vain tavoite, vaan olennainen osa toimintaa. Yrityksen henkilöstöstä noin 95 prosenttia on monikulttuurista taustaa.



Yksi yrityksen näkyvimmistä hankkeista on “Tunne oikeutesi” -käsikirja, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta maahanmuuttajien oikeuksista Suomessa ja siivousalalla sekä varmistaa, että jokainen työntekijä tuntee omat oikeutensa ja tietää, miten MTB huolehtii niiden toteutumisesta ja kunnioittamisesta.





– Tämä tunnustus on suuri kunnia, ei vain meille yrityksenä, vaan koko Suomen siivousalalle. Se osoittaa, että alallamme tehdään merkittävää työtä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden eteen, ja että tämä työ huomataan myös kansainvälisesti, sanoo Mia Backström, MTB-Siivouspalvelu Oy:n toimitusjohtaja.

Lisäksi MTB on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi Suomen Parhaat Työpaikat™ 2024 -kilpailussa sekä yhdeksänneksi Euroopan parhaiden työpaikkojen listauksessa (Great Place To Work®)



Tutustu Tunne oikeutesi -käsikirjaan:



https://mtb.fi/paras-tyopaikka/



https://mtb.fi/en/the-best-place-to-work/



