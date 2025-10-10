SDP:n Tuppurainen: Kansanedustajat yli puoluerajojen pitävät hallituksen Oulaskangas-päätöstä vääränä
- Oulaskankaan yöpäivystys pysyy suljettuna hallituksen äänin. Hallituspuolueiden rivit kuitenkin hajosivat perjantain äänestyksessä, mikä kertoo siitä, että hallituksen linjalla ei ole täyttä tukea hallituspuolueiden ryhmissä, huomauttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Viimeksi hallituksen rivit repesivät sairaalaverkkoäänestyksessä joulukuussa. Kesäkuussa saamelaiskäräjälain ja turvapaikanhakijoiden vastaanottorahan pienennyksen yhteydessä nähtiin irtiottoja. Hallituksen rivit eivät pysyneet yhtenäisinä edes hallituskauden alussa Junnilan luottamusäänestyksessä.
Nyt äänestyksessä lipesi kolme hallituspuolueen edustajaa: Janne Heikkinen (kok), Juha Hänninen (kok) ja Mikko Polvinen (ps).
- Se ei valitettavasti riittänyt, jotta Oulaskankaan yöpäivystystä olisi voitu jatkaa. Poissa oli myös moni sellainen hallituspuolueen kansanedustaja, jonka oman alueen yöpäivystys olisi kaivannut puolustajaa, Tuppurainen huomauttaa.
- Hallituspuolueiden edustajat päättivät olla kuulematta kansalaisaloitteen huolta pitenevistä päivystysmatkoista ja potilasturvallisuudesta. Oulaskankaan sairaalassa ja koko Pohjois-Pohjanmaalla tämä on surullinen päivä, jatkaa Tuppurainen.
Tuppuraisen mukaan on selvää, että Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamisella on vakavia vaikutuksia. Jo nyt alueelta on kuultu terveyskeskuksien ruuhkautumisesta ja esimerkkejä tilanteissa, jonne hoitoon ei ole voinut hakeutua ajoissa.
- Terveydenhuollon ammattilaiset ja huolestuneet kansalaiset ovat taistelleet väsymättä yöpäivystyksen puolesta. Hirvittää ajatella alueelle aiheutuvia pitkäaikaisia vaikutuksia, kun hoitoon pääsyä vaikeutetaan hallituksen toimesta, päättää Tuppurainen.
