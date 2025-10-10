Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Lainsäädäntö Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksestä jää voimaan – kiireelliset palvelut turvataan

10.10.2025 14:58:05 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Eduskunta käsitteli Oulaskankaan sairaalaan liittyvää kansalaisaloitetta täysistunnossaan 10.10.2025. Kansalaisaloite hylättiin, ja näin ollen voimassa olevaan lainsäädäntöön ei tule muutoksia. Pohde on tehnyt toiminnassaan järjestelyjä, joiden avulla päivystyksellinen hoito turvataan kaikissa tilanteissa.

Kuvassa Oulaskankaan sairaalan A-sisäänkäynti

Eduskunta äänesti kansalaisaloitteesta istunnossaan 10.10.2025. Se yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön ja hylkäsi kansalaisaloitteen äänin 95–85.  

− Lopullinen päätös yöpäivystyksen loppumisesta on Pohteelle ja alueen asukkaille suuri pettymys. Yritimme vakuuttaa eduskunnan palvelun turvaamisesta yhdenvertaisuuden ja hoitoketjujen toimivuuden kannalta meidän pitkien etäisyyksien alueella, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä

Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpitämiseen Oulaskankaalla päättyi 30.9.2025. Lokakuun alusta alkaen Oulaskankaan päivystyksen tiloissa on toiminut kiirevastaanotto, joka on auki vuoden jokaisena päivänä kello 8–22. Toiminnan muutos johtuu lainsäädännöstä, joka ei mahdollista päivystyksen ylläpitämistä Oulaskankaalla. 

Oulaskankaan kiirevastaanoton toimintaa kehitetään saatujen tietojen ja kokemusten perusteella. Lisäksi Pohde seuraa aktiivisesti uuden tilanteen vaikutuksia Oulun seudun yhteispäivystykseen sekä ensihoidon toimintaan ja tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.  

− Muutos on aiheuttanut ymmärrettävästi pelkoa siitä, miten hoitoa saa kiireellisissä tilanteissa esimerkiksi yöaikaan. Hoitoa kuitenkin edelleen saa ja potilas hoidetaan aina tilanteen vaatimalla tavalla. Yöaikaankaan ei siis kannata empiä yhteydenottoa meihin, vaan soittaa joko Päivystysapuun 116 117 tai hätänumeroon 112, sanoo Pohteen johtajaylilääkäri Terhi Nevala

Lisätietoa aiheesta: 

Oulaskankaan yöpäivystys päättyy – kiirevastaanotto toimii vuoden jokaisena päivänä kello 8–22

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuepäätöksentekosairaalaverkko

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tulevaisuuslautakunta päivitti myöntämisen perusteita mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ryhmämuotoiseen tuettuun asumiseen10.10.2025 08:42:19 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta päivitti myöntämisen perusteita mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kotiin annettaville ja asumispalveluille. Lisäksi lautakunta päätti hankinnan strategisista periaatteista seulontamammografian, vartalon alueen tietokonetomografian ja natiiviröntgentutkimusten lausuntopalvelulle.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye