Lainsäädäntö Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksestä jää voimaan – kiireelliset palvelut turvataan
Eduskunta käsitteli Oulaskankaan sairaalaan liittyvää kansalaisaloitetta täysistunnossaan 10.10.2025. Kansalaisaloite hylättiin, ja näin ollen voimassa olevaan lainsäädäntöön ei tule muutoksia. Pohde on tehnyt toiminnassaan järjestelyjä, joiden avulla päivystyksellinen hoito turvataan kaikissa tilanteissa.
Eduskunta äänesti kansalaisaloitteesta istunnossaan 10.10.2025. Se yhtyi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön ja hylkäsi kansalaisaloitteen äänin 95–85.
− Lopullinen päätös yöpäivystyksen loppumisesta on Pohteelle ja alueen asukkaille suuri pettymys. Yritimme vakuuttaa eduskunnan palvelun turvaamisesta yhdenvertaisuuden ja hoitoketjujen toimivuuden kannalta meidän pitkien etäisyyksien alueella, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpitämiseen Oulaskankaalla päättyi 30.9.2025. Lokakuun alusta alkaen Oulaskankaan päivystyksen tiloissa on toiminut kiirevastaanotto, joka on auki vuoden jokaisena päivänä kello 8–22. Toiminnan muutos johtuu lainsäädännöstä, joka ei mahdollista päivystyksen ylläpitämistä Oulaskankaalla.
Oulaskankaan kiirevastaanoton toimintaa kehitetään saatujen tietojen ja kokemusten perusteella. Lisäksi Pohde seuraa aktiivisesti uuden tilanteen vaikutuksia Oulun seudun yhteispäivystykseen sekä ensihoidon toimintaan ja tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
− Muutos on aiheuttanut ymmärrettävästi pelkoa siitä, miten hoitoa saa kiireellisissä tilanteissa esimerkiksi yöaikaan. Hoitoa kuitenkin edelleen saa ja potilas hoidetaan aina tilanteen vaatimalla tavalla. Yöaikaankaan ei siis kannata empiä yhteydenottoa meihin, vaan soittaa joko Päivystysapuun 116 117 tai hätänumeroon 112, sanoo Pohteen johtajaylilääkäri Terhi Nevala.
