Huuhkajien lauantain mediaohjelma
Suomi kohtaa Hollannin sunnuntaina Amsterdamissa MM-karsintaottelussa.
Torstaina Liettuan Olympiastadionilla 2–1-lukemin kaatanut Suomen joukkue matkustaa Amsterdamiin tänään perjantaina.
Joukkue järjestää lauantaina kansainvälisen lehdistötilaisuuden lisäksi Teams-infon Suomen aikaa kello 16.30. Etäyhteyden välityksellä haastateltavissa on valmennuksen edustaja ja yksi pelaaja.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>
Adam Marhiev ei ole Huuhkajien käytettävissä sunnuntain Hollanti-ottelussa. Marhiev palaa seurajoukkueeseensa Saksaan parantelemaan jalkavammaa. Lisäksi keskuspuolustaja Robert Ivanov on sivussa sunnuntain ottelusta korttitilin täyttymisen myötä.
Suomi kohtaa Hollannin Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.
Huuhkajien lauantain mediaohjelma (ajat Hollannin aikaa)
11.15 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Johan Cruijff Arena
Friis, Antman
12.00 Joukkueen harjoitus, Johan Cruijff Arena
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
15.30 (Suomen aikaa 16.30)
Teams-info
Valmennuksen edustaja ja yksi pelaaja
Liity infoon klikkaamalla tästä
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
