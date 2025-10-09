Suomella upea startti rannikkosoudun EM-kilpailuissa: kaksi mestaruutta kestävyysmatkalla

– Tasainen ja hyvä kisa meiltä kaksikossa. Saimme tehtyä oman kisan, ja se kantoi voittoon. Onnistunut avaus kisoille. Valmistautuminen kisoihin on mennyt hyvin. Olemme saaneet molemmat harjoituksia erilaisissa keleissä ja lajitaidot ovat parantuneet. Huomenna kisat jatkuvat beach sprintin osalta, ja nyt aloitamme keskittymisen siihen, Eeva Karppinen sanoi.

Suomen toinen kaksikko Jukka-Pekka Kauppi–Tiia-Maria Rauttola sijoittui 14 kaksikon joukossa seitsemänneksi.

Naukkarinen oli päivän päätteeksi luonnollisesti hyvillä mielin.

– Asiat menivät nappiin. Eri osa-alueilla tuli onnistuttua eri asioissa paremmin kuin kilpakumppanit. Kokonaisuus oli tosi hyvin hallinnassa eri osa-alueilla. Fysiikka, valmistautuminen kisoihin, tekniikka eri kohtiin kisassa ja kisastrategia…kaikki menivät niin hyvin, että tuntui todella hallitulta ja suvereenilta meno kummassakin veneluokassa, Naukkarinen sanoi.

– Tunsin, että olen tehnyt oikeita asioita viimeisen vuoden ajan. Se tuotti sen mukaisen tuloksen.

Mikä oli fiilis maaliviivalla molemmissa, kun tiesit, että mestaruus tuli?

– Helpottunut.

Naukkarisen kilpailut jatkuvat huomenna rannikkosprintin aika-ajoissa.



– Huomenna on tärkeä päivä. Aika-ajot ovat erittäin ratkaisevat koko viikonloppua ajatellen.

Tulokset:

