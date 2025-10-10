Oulun ravintolakentälle tunnustusta – Radisson Blu Oulu sai arvostetun Rotisseur-kilven
Radisson Blu Hotel Oulun yhteydessä toimiva Tilausravintola Toivo on saanut kunnian liittyä kansainväliseen gastronomiseen yhteisöön, ja vihitty Chaîne des Rôtisseurs -kilpiravintolaksi.
Chaîne des Rôtisseurs -kilpi myönnetään ravintoloille, joissa yhdistyvät aito intohimo makujen kehittämiseen, viinien ja ruokien harmoninen yhdistäminen sekä kyky luoda mieleenpainuvia elämyksiä. Kilpi on lupaus siitä, että Ravintola Toivossa nautittu annos voi viedä asiakkaan arjen yläpuolelle – makumatkalle, joka jää mieleen.
“Rôtisseurs-kilpi on osoitus sekä keittiön että salihenkilökunnan korkeasta ammattitaidosta ja intohimosta gastronomian kehittämiseen. Se ei kuitenkaan ole pelkkä tunnustus – se on lupaus asiakkaille. Ravintola Toivossa yhdistyy pohjoisen omaleimaisuus ja moderni gastronomia tavalla, joka ansaitsee tulla nostetuksi esiin”, kuvailee Johanna Hornborg-Ojala, Chaîne des Rôtisseurs Suomen valtavouti.
Kilven saaminen on merkittävä tunnustus myös Oulun gastronomiselle kentälle ja vahvistaa kaupungin asemaa laadukkaan ruokakulttuurin edistäjänä. Tunnustus osuu ajankohtaan, jolloin Oulu valmistautuu kulttuuripääkaupunkivuoteensa 2026. Chaîne des Rôtisseurs -kilpi nostaa esiin paikallisen ruokakulttuurin merkityksen osana kulttuurista vetovoimaa ja elämyksellisyyttä.
“Olemme valtavan ylpeitä tästä tunnustuksesta. Se kertoo tiimimme intohimosta ja osaamisesta, ja kannustaa meitä jatkamaan elämysten kehittämistä entistä rohkeammin. Rôtisseurs-kilpiravintolaksi nouseminen tukee samalla Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, jolloin johtavana kansainvälisenä tapahtumatalona vastaanotamme paljon vieraita ympäri maailmaa. Kansainväliselle yleisölle on laadukas pohjoinen ja paikallinen ruokakulttuuri erittäin tärkeä ulottuvuus”, toteaa Radisson Blu Hotel Oulun F&B manager Hannu Kovala.
Lisätietoja Chaîne des Rôtisseurs -järjestöstä: www.rotisseurs.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja median yhteydenotot:
Hannu Kovala, F&B manager
Ravintola Toivo / Radisson Blu Hotel Oulu
p. 040 5501 579
hannu.kovala@sok.fi
Kuvat
Sokotel on suomalainen hotellioperaattori ja osa S-ryhmää. Sokotel operoi pääkaupunkiseudulla, Suomen suurimmissa kaupungeissa ja Viron Tallinnassa yhteensä 14 Sokos Hotellia, seitsemää Radisson Blu Hotellia sekä täysin uutta Heymo 1 -hotellia.
