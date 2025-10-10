Bergqvist: Kulttuuri luo yhteenkuuluvuutta

Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Torstaina eduskunta keskusteli hallituksen kulttuuripoliittisesta selonteosta. Selonteko linjaa kulttuuripolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä 2040-luvulle saakka. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist piti ryhmäpuheenvuoron ja korosti kulttuurin merkitystä yhteiskunnan keskeisenä osana.

– Kulttuuri ei ole jotain, mikä tulisi vasta hyvinvoinnin, turvallisuuden ja talouden jälkeen. Se on kaiken tämän edellytys, Bergqvist sanoo.

Selonteko korostaa kulttuurin perustan vahvistamista, uudistumista ja elinvoimaisuutta. Siinä käsitellään myös niitä edellytyksiä, jotka edistävät kulttuuri- ja luovien alojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvua. Pitkän aikavälin kulttuuripolitiikka Suomessa perustuu neljään tavoitteeseen: kulttuuri on muutoksen voima, kulttuurin tekijät ja sisällöt ovat avainasemassa, kulttuuri on jokaisenoikeus ja Suomen kansainvälinen vaikutusvalta vahvistuu kulttuurin kautta.

– Samalla tavoin kuin me suomalaiset saamme nauttia luonnosta, vaikka emme omista sitä, jokaisella yksilöllä tulee olla mahdollisuus osallistua kulttuuriin. Kielestä, iästä, taustasta, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta, Bergqvist sanoo.

Hän muistuttaa, että kulttuurilla on myös voima yhdistää ihmisiä.

– Kulttuuri on tärkeä osa ihmisen identiteetin rakentumista, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja resilienssiä. Ja juuri näitä asioita tarvitsemme enemmän näinä aikoina, Bergqvist sanoo.

Keskustelun aikana tutkimus- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie ilmoitti, että elokuva-alalle suunnitellut leikkaukset, joista päätettiin budjettiriihessä, perutaan. Bergqvist pitää päätöstä erittäin tervetulleena ja ratkaisevana kotimaisen elokuva-alan kannalta.

– Tämä on asia, jonka eteen RKP on tehnyt kovasti työtä. Olen erittäin iloinen siitä, että olemme saavuttaneet tämän tuloksen, Bergqvist sanoo.




