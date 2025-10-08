Keskusta huolissaan huumeiden tulvasta – Kettunen kysyy hallituksen vastuuta

– On vakava kysymys, miten tällaiset aineet voivat päästä Suomeen juuri nyt, aikana, jolloin perussuomalainen ministeri vastaa rajaturvallisuudesta ja poliisin toiminnasta. Tilanne herättää epäilyksen siitä, onko hallitus todella kyennyt hoitamaan kansallista turvallisuutta ja kansanterveyttä koskevaa vastuuta, Kettunen sanoo.

Kettunen huomauttaa, että uusien ja entistä vahvempien aineiden ilmaantuminen Suomeen kertoo valvonnan pettämisestä.

– Suomi ei saa olla huumeiden kokeilukenttä. Kansalaisten turvallisuus on asetettava etusijalle. Nyt on syytä arvioida, missä hallituksen toiminta on epäonnistunut, Kettunen linjaa.

Keskusta peräänkuuluttaa asiassa konkreettisia toimia. Ensinnäkin on välttämätöntä selvittää perusteellisesti, miten nämä aineet ovat päässeet maahan ja miksi valvonta ei ole toiminut. Samalla rajavalvonnan, tullin ja poliisin resursseja on vahvistettava, jotta viranomaisilla on tosiasialliset mahdollisuudet pysäyttää laittomat kuljetukset.

– Suomalaisilla on oikeus turvalliseen elinympäristöön. Keskusta ei hyväksy sitä, että hallitus jää sivustakatsojaksi tilanteessa, jossa rikolliset tuovat maahan aineita, joita ei ole edes lähialueilla, Kettunen sanoo.