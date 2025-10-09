Kansalaisen terveystiedot eivät kuulu valtiolle – Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa rikkovaa esitystä Verohallinnon tiedonsaantioikeuksista ei pidä edistää
- Hallitus esittää merkittävää laajennusta Verohallinnon tiedonsaantioikeuksiin.
- Esitys on räikeässä ristiriidassa sekä tietosuoja-asetuksen että perustuslain turvaaman yksityisyyden suojan kanssa.
- Massaluonteiset, yksilöimättömät tietopyynnöt tilitapahtumista saattavat helposti paljastaa yksityisiä tietoja.
- Esitys saattaisi asettaa pankit tilanteeseen, jossa niiden tulisi valita rikkoako tietosuojasääntelyä vai verolainsäädäntöä.
- Ristiriitainen ja puutteellinen esitys on syytä perua.
Hallitus esittää Verohallinnon tiedonsaantioikeuksiin merkittävää laajennusta. Esityksen mahdollistamat tietopyynnöt rikkovat räikeästi sekä tietosuojasääntelyä että perustuslain turvaamaa yksityisyyden suojaa. Lisäksi uudistus aiheuttaa merkittäviä kustannuksia pankeille. Sääntelyn on määrä tulla voimaan vuoden 2026 alusta.
”Pahinta on, että uudistus rikkoo räikeästi kansalaisten perusoikeuksia. Esitys vaatii perusteellista jatkovalmistelua”, paaluttaa Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.
Esityksen taustalla on tärkeä tavoite torjua harmaata taloutta. Keinot vain ovat täysin ylimitoitetut. Epämääräisesti muotoiltu esitys mahdollistaa laajat ja toistuvat tietopyynnöt kohdetta yksilöimättä riippumatta siitä, onko tiedoilla tekemistä verotuksen kanssa. Tiedoista taas saattaa helposti paljastua yksityisiä ja sensitiivisiä henkilötietoja.
”Kerätystä maksutiedosta voisi selvitä esimerkiksi käynnit silmälääkärissä tai ihotautiklinikalla. Terveysasiat kuuluvat vahvasti yksityiselämän piiriin. Länsimaiseen oikeusvaltioon eivät kuulu käytännöt, joissa valtiolla on mahdollisuus urkkia kansalaisten yksityisasioita.”
Rutto vai kolera?
FA:n lisäksi muun muassa oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutettu antoivat kesällä erittäin kriittiset lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta. Esitys on edelleen puutteellinen, vaikka luonnoksen ongelmia onkin viilattu. Muutokset esitykseen ovat laajalti kosmeettisia eivätkä korjaa tosiasiallista käytännön ongelmaa. Tietosuojavaltuutettu toteaa tiedotteessaan, että datamassat voisivat sisältää suuria määriä arkaluonteisiakin henkilötietoja myös niistä kansalaisista, joiden ei epäillä syyllistyneen väärinkäytöksiin.
Finanssialla on intressi taata tietosuojasääntelyn vaatimusten ja perusoikeuksien toteutuminen. Niiden noudattaminen on osa vastuullista toimintaa, ja rikkomisesta seuraisi merkittävän suuret sanktiot. Lainvalmistelu ei voi toimia sellaisista lähtökohdista, joissa sääntelyn kohde joutuu valitsemaan, rikkooko yhtä lakia noudattaessaan toista.
”Esityksen ristiriidat aiheuttaisivat tilanteen, jossa pankit saattaisivat joutua valitsemaan, rikkoako verolainsäädäntöä vai tietosuojasääntelyä, joista kummastakin seuraisi raskaat sanktiot. Velvoittaminen valitsemaan ruton ja koleran välillä ei ole laadukasta lainsäädäntöä”, Ahosniemi toteaa.
Tällaisenaan hallituksen esitys on liian puutteellinen ja sen mukainen lainsäädäntö olisi omiaan lisäämään oikeusriitoja. Esitys todennäköisesti herättäisi uusia tulkintaongelmia ja sitä kautta oikeusprosesseja. Finanssialan mielestä esitys on syytä perua.
