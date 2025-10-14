Proverse Interactive ostaa Nolwenturen

Helsinki ja Joensuu – ProVerse Interactive Oy, teollisen- ja kaksoiskäyttömetaversumiratkaisujen johtava toimija Euroopassa, on ostanut joensuulaisen ohjelmistokehitys ja IT-konsultointiyritys Nolwenture Oy:n. Yrityskauppa vahvistaa ProVersen sisäisiä teknologiaresursseja, nopeuttaa globaalia laajentumista ja kasvattaa kykyä toimittaa korkeatasoisia digitaalisia ratkaisuja sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille.

”Meillä on ollut vahva suhde Nolwenturen tiimin kanssa jo vuosia, ja vuodesta 2023 lähtien olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä keskeisissä metaversumiprojekteissa. ProVersen kasvaessa ja ollessa mukana yhä monimutkaisemmissa globaaleissa hankkeissa, Nolwenturen hankkiminen oli strateginen liike, joka vahvistaa kyvykkyyksiämme ja tukee tavoitteidemme toteutumista,” sanoo ProVerse Interactiven toimitusjohtaja Kimmo Lönnmark. ”Olen myös iloinen voidessani ilmoittaa, että Nolwenturen perustaja Antti Vikman siirtyi kaupan seurauksena konsernin teknologiajohtajaksi (CTO), ja auttaa teknologiaratkaisujemme ja kehityshankkeidemme integroimisessa yhtenäiseksi konsernistrategiaksi.”

Yrityskaupan myötä Nolwenturesta tuli merkittävä osa ProVersen kasvavaa globaalia toimintaa. Yhdessä kehitystiimit jatkavat reaalimaailmaan elämyksellisesti vaikuttavien digitaalisten ympäristöjen kehittämistä uudenlaiseksi ekosysteemeiksi. ProVersen metaversumialusta, joka on suunniteltu erittäin kriittisiin käyttökohteisiin, mahdollistaa järjestelmäintegraation, etäkäytön ja reaaliaikaisen yhteistyön kehittyneiden XR-käyttöliittymien, sensorifuusion ja tekoälypohjaisen analytiikan avulla.

”ProVersen kanssa yhdistyminen oli kiehtova mahdollisuus,” sanoo Nolwenturen toimitusjohtaja Rob Connell. ”Tiimimme on innoissaan päästessään edistämään ProVersen innovaatiota globaalilla tasolla – unohtamatta kuitenkaan nykyistä asiakaskuntaamme. Meille tämä tarkoittaa Nolwenturen muuttumista projektikehittäjästä todellisesta kokonaisratkaisua tarjoavaksi teknologiayhtiöksi.”