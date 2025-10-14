Proverse Interactive ostaa Nolwenturen
ProVerse Interactive Oy on ostanut joensuulaisen Nolwenture Oy:n vahvistaakseen teknologisia resurssejaan ja tukeakseen globaalia kasvuaan. Kauppa nopeuttaa ProVersen laajentumista metaversumiratkaisuissa ja integroi Nolwenturen asiantuntemuksen konserniin, mikä mahdollistaa kasvavan globaalin toiminnan ja korkeatasoiset digitaaliset palvelut eri sektoreille.
Helsinki ja Joensuu – ProVerse Interactive Oy, teollisen- ja kaksoiskäyttömetaversumiratkaisujen johtava toimija Euroopassa, on ostanut joensuulaisen ohjelmistokehitys ja IT-konsultointiyritys Nolwenture Oy:n. Yrityskauppa vahvistaa ProVersen sisäisiä teknologiaresursseja, nopeuttaa globaalia laajentumista ja kasvattaa kykyä toimittaa korkeatasoisia digitaalisia ratkaisuja sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaille.
”Meillä on ollut vahva suhde Nolwenturen tiimin kanssa jo vuosia, ja vuodesta 2023 lähtien olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä keskeisissä metaversumiprojekteissa. ProVersen kasvaessa ja ollessa mukana yhä monimutkaisemmissa globaaleissa hankkeissa, Nolwenturen hankkiminen oli strateginen liike, joka vahvistaa kyvykkyyksiämme ja tukee tavoitteidemme toteutumista,” sanoo ProVerse Interactiven toimitusjohtaja Kimmo Lönnmark. ”Olen myös iloinen voidessani ilmoittaa, että Nolwenturen perustaja Antti Vikman siirtyi kaupan seurauksena konsernin teknologiajohtajaksi (CTO), ja auttaa teknologiaratkaisujemme ja kehityshankkeidemme integroimisessa yhtenäiseksi konsernistrategiaksi.”
Yrityskaupan myötä Nolwenturesta tuli merkittävä osa ProVersen kasvavaa globaalia toimintaa. Yhdessä kehitystiimit jatkavat reaalimaailmaan elämyksellisesti vaikuttavien digitaalisten ympäristöjen kehittämistä uudenlaiseksi ekosysteemeiksi. ProVersen metaversumialusta, joka on suunniteltu erittäin kriittisiin käyttökohteisiin, mahdollistaa järjestelmäintegraation, etäkäytön ja reaaliaikaisen yhteistyön kehittyneiden XR-käyttöliittymien, sensorifuusion ja tekoälypohjaisen analytiikan avulla.
”ProVersen kanssa yhdistyminen oli kiehtova mahdollisuus,” sanoo Nolwenturen toimitusjohtaja Rob Connell. ”Tiimimme on innoissaan päästessään edistämään ProVersen innovaatiota globaalilla tasolla – unohtamatta kuitenkaan nykyistä asiakaskuntaamme. Meille tämä tarkoittaa Nolwenturen muuttumista projektikehittäjästä todellisesta kokonaisratkaisua tarjoavaksi teknologiayhtiöksi.”
ProVerse Interactive Oy on suomalainen vuonna 2023 perustettu pk-yritys, joka sai alkunsa Turun ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen ansiosta. Tänään ProVerse tarjoaa turvallisen, teknologiariippumattoman metaversumialustan, joka yhdistää reaalimaailman datan, digitaaliset kaksoset, tekoälyanalytiikan ja immersiiviset XR-ympäristöt yhdeksi mukautuvaksi ekosysteemiksi. Yhtiön teknologiaa soveltuu kaksoiskäyttötarkoituksiin ja sen monikäyttäjäympäristö mahdollistaa mm. tehtäväkriittisen etäohjauksen, etäsimuloinnin, etävalvonnan ja etäkoulutuksen.
Vuonna 2012 perustettu Nolwenture on ohjelmistokehitykseen ja liiketoimintakonsultointiin erikoistunut yritys. Sen ydinosaamista ovat mobiili- ja verkkosovellukset, digitaalinen tuotekehitys ja teknologiatiimien vahvistaminen.
