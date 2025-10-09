Pirkanmaan hyvinvointialue

Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupisteen aukioloajat muuttuvat

13.10.2025 08:00:00 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupiste palvelee maanantaista 20.10.2025 alkaen maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10–12.

Muina aikoina kasvotusten voi asioida Lempäälän sosiaali- ja terveysasemalla, jonka asiakaspalvelupiste on avoinna ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Aiemmin Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupiste on ollut avoinna joka arkipäivä aamupäivän ajan.

Vastaanotot jatkuvat normaalisti lähiasemalla. Samoin lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumero 03 384 5022 palvelee edelleen ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Työnantaja esittää, että sairaalapalvelujen palvelulinjalla aloitettaisiin tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut 20.10.2025. Yhteistoiminnan tarkoituksena on kuulla henkilöstöä ja etsiä yhdessä keinoja kustannusten alentamiseksi. Esitystä neuvottelujen käynnistämisestä käsitellään ylimääräisessä aluehallituksen kokouksessa 13.10.2025.

