Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupisteen aukioloajat muuttuvat
Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupiste palvelee maanantaista 20.10.2025 alkaen maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10–12.
Muina aikoina kasvotusten voi asioida Lempäälän sosiaali- ja terveysasemalla, jonka asiakaspalvelupiste on avoinna ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.
Aiemmin Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupiste on ollut avoinna joka arkipäivä aamupäivän ajan.
Vastaanotot jatkuvat normaalisti lähiasemalla. Samoin lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumero 03 384 5022 palvelee edelleen ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.
Yhteyshenkilöt
Taina Hellsten
Apulaisylilääkäri, Lempäälä-Vesilahti
taina.hellsten@pirha.fi
p. 040 681 5199
