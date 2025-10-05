Classic vei kärkiottelun – SPV:lle kauden avaustappio

Otto Kilven yllättävä laukaus avasi maalitilin Lempäälässä, ja toisessa erässä Viljami Virtanen viimeisteli komean syöttelyn kruunuksi Classicin takatolpalta 2–0-johtoon. Päätöserässä tahti kiihtyi vieraiden vastatessa isäntien osumiin salamakuittauksilla: Eemeli Salinin pitkästä avaussyötöstä iskemää 3–0-osumaa seurasi 38 sekuntia myöhemmin Eemeli Karjanlahden kavennus, ja Salinin 4–1-maaliin vastasi Juho Repo heti seuraavassa vaihdossa päädystä pompanneesta ohilaukauksesta. Vain 29 sekuntia myöhemmin Joona Kajaala kiepautti SPV:n jo maalin päähän pallon karattua hänelle kolmattasadatta liigaotteluaan pelanneen Nico Salon lavasta. Siihen vieraiden maalinteko tänään kuitenkin päättyi, kun Classic-vahti Lassi Toriseva peitti Konsta Haukkalan viime sekunneilla keskeltä sektoria lähteneen laukauksen.

Helsingissä oli Nurmon Jymy vielä kahden erän jälkeen Karri Vaaralan avauserässä rakentamassa 3–1-johdossa ja kiinni avauspisteissään. Vaarala syötti Matias Mäenpään avausmaalin sekä Eemil Äijälän 2–1-osuman ja laukoi itse joukkueensa kolmannen. Päätösjaksolle sai sitten EräViikingit salama-alun, kun Juho Seppälä ensin kavensi takakulmaan sekä 34 sekuntia myöhemmin tasoitti pelin laukauksella etukulmaan ja 56 sekuntia tästä Julius Huppunen kiskaisi laidasta EräViikingit 4–3-johtoon. Miko Vaarimon 5–3-osuma maalivahdin jalkojen välistä jäi lopulta illan voittomaaliksi, kun kukapa muu kuin Karri Vaarala pohjusti vielä Niklas Äijälälle onnekkaan 5–4-kavennuksen siirretyn rangaistuksen aikana.

Samuli Junnila oli kahdella maalillaan ja kolmella syöttöpisteellään Otahallin hahmo ottelussa, jossa Westend Indians teki eroa jo avauserässä karaten 3–1-johtoon. Nikolas Laaksonen nosti FBC Turun toisen erän puolivälissä vielä lukemiin 4–2, mutta sitten Pieti Alatalo ja Tuomas Harjula laukoivat isännät 6–2-johtoon.

Sarjataulukon kärjessä komeilevat nyt 17 pisteessä seitsemän ottelua urakoineet Classic ja SPV sekä kuudesti pelannut Indians.

Lauantaina sarja jatkuu ottelulla Hawks–TPS ja Peliveljien toisella perättäisellä huippumittelöllä SPV–Oilers.