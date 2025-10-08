Eurojackpotin potti kohoaa 56 miljoonaan euroon
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 56 miljoonaan euroon.
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 4, 5, 24, 31 ja 41. Tähtinumerot 3 ja 12.
Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 56 miljoonaan euroon.
5+1 -tuloksia löytyi viisi kappaletta ja niillä voitti 433 137 euroa. Voitoista kolme meni Saksaan, yksi Ruotsiin ja yksi Tanskaan.
5+0 -oikein rivejä löytyi kolme kappaletta. Niillä voitti 407 115 euroa. Voitoista kaksi meni Saksaan ja yksi Ruotsiin.
Suomesta löytyi seitsemän kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 6 104 euroa.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 4 7 5 5 2 2 6. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Milli-pelin voittorivi on 9, 12, 25, 26, 27 ja 32. Lisänumero 18. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Madrid 91. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.
