Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa 56 miljoonaan euroon

10.10.2025 22:31:11 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 56 miljoonaan euroon.

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 4, 5, 24, 31 ja 41. Tähtinumerot 3 ja 12.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 56 miljoonaan euroon.

5+1 -tuloksia löytyi viisi kappaletta ja niillä voitti 433 137 euroa. Voitoista kolme meni Saksaan, yksi Ruotsiin ja yksi Tanskaan.

5+0 -oikein rivejä löytyi kolme kappaletta. Niillä voitti 407 115 euroa. Voitoista kaksi meni Saksaan ja yksi Ruotsiin.

Suomesta löytyi seitsemän kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 6 104 euroa.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 4 7 5 5 2 2 6. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Milli-pelin voittorivi on 9, 12, 25, 26, 27 ja 32. Lisänumero 18. Millistä ei tänä iltana löytynyt päävoittoa.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Madrid 91. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.

Avainsanat

Veikkauseurojackpot

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye