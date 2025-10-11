Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Surullinen hetki potilasturvallisuudelle ja perusterveydenhuollolle
Eduskunta päätti perjantaina 10.10. hallituspuolueiden äänin 95–85 hylätä kansalaisaloitteen Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisestä. Päätös sinetöi paitsi Oulaskankaan, myös muiden hyvinvointialueiden terveyspalveluiden ja yöpäivystysten karsimisen.
– Tämä on surullinen hetki potilasturvallisuudelle, perusterveydenhuollolle ja ihmisten oikeudelle saada apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Kun itselle lähin yöpäivystys suljetaan, matka hoitoon pitenee, hoitoonpääsy heikkenee ja arjen turvattomuus kasvaa, kyse on kurjistamisesta ja palveluiden romuttamisesta. Ihmiset jäävät yksin, sanoo valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Krista Kiuru.
– Päätös merkitsee lopullista niittiä perustason terveyspalveluiden ja yöpäivystysten karsimiselle sekä potilasturvallisuudelle Oulaskankaalla ja muilla alueilla, kuten Savonlinnassa, Salossa, Varkaudessa, Iisalmessa sekä Kemissä. Hallitus manageroi Helsingistä käsin, vastoin alueiden toiveita, kuka saa päivystää ja milloin hoitoa saa, toteaa kansanedustaja Ville Merinen.
– Hallitus perustelee yöpäivystysten lakkauttamista säästöillä, mutta inhimilliset ja taloudelliset kustannukset hoitoonpääsyn viivästymisessä tulevat olemaan paljon suurempia. Oulaskankaan kohdalla säästöjä ei edes synny, vaan potilaiden siirtokuljetukset, ensihoidon lisäkuormitus ja taksimatkat syövät hallituksen näennäiset säästöt, ja kun säästöjä ei synny, jäljelle jää ainoastaan kurjistaminen, painottaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg.
SDP:n mielestä hyvinvointialueille on annettava oikeus päättää itse omista päivystysjärjestelyistään.
– Paras tieto ja asiantuntemus palveluiden järjestämisestä sijaistee hyvinvointialueilla, mutta hallitus ei enää kuuntele alueita eikä asiantuntijoita. Hallitus on ajamassa alas suomalaisen terveydenhuollon perustaa, päättää kansanedustaja Aki Lindén.
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Ville MerinenKansanedustajaPuh:050 355 4935ville.merinen@eduskunta.fi
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus heikentää Itä-Suomen turvallisuutta jälleen11.10.2025 10:47:42 EEST | Tiedote
– Hallitus heikentää jälleen Itä-Suomen tilannetta, kun sairaalaverkon heikennykset osuvat kipeästi Varkauteen ja Iisalmeen, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Perjantaina hallituspuolueiden äänin siunattiin ympärivuorokautisen päivystyksen alasajo vuoden 2026 alusta alkaen Varkaudessa ja Iisalmessa. – On täysin käsittämätöntä kuin Itä-Suomeen satelee hallituksen puolelta iskuja toisensa perään, vaikka nyt pitäisi nimenomaan tukea aluetta, kun rajan sulkeutuminen on merkinnyt rajamaakunnissa isoa talouden heikennystä, Eskelinen jatkaa. Tämä leikkauspolitiikka on lyhytnäköistä ja voi varmuudella sanoa, että se kostautuu pidemmällä aikavälillä korkeampina kustannuksina, kun ihmiset eivät saa hoitoa ajoissa, etäisyydet palveluihin kasvavat ja samalla alueellinen eriarvoisuus lisääntyy. – Nämä toimet kokonaisuudessaan ovat jälleen kerran surullinen osoitus hallituksen piittaamattomuudesta Itä-Suomea kohtaan, Eskelinen päättää.
SDP:n Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta ja lähipalveluita11.10.2025 10:17:31 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös lakkauttaa Oulaskankaan yöpäivystys on vakava uhka pohjoispohjanmaalaisille asukkaille. Päätös heikentää lähipalveluita, vaarantaa potilasturvallisuutta ja kuormittaa entisestään Oulun yliopistollista sairaalaa. Hallituspuolueiden rivit repesivät äänestyksessä, ja nyt terveyspalveluita puolustaneita edustajia odottaa rangaistus. Tämä jos mikä kertoo Orpo-Purran hallituksen todellisista arvoista, Hiltunen huomauttaa.
SDP:n Rantanen: Hoitajat eivät ole syypäitä hallituksen toimettomuuteen, vaan ovat palkkansa ansainneet!11.10.2025 09:41:18 EEST | Tiedote
Kokoomuksessa etsitään nyt syyllisiä kaikkialta muualta kuin heidän johtamastaan hallituksesta, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
SDP:n Tuppurainen: Kansanedustajat yli puoluerajojen pitävät hallituksen Oulaskangas-päätöstä vääränä10.10.2025 14:57:49 EEST | Tiedote
- Oulaskankaan yöpäivystys pysyy suljettuna hallituksen äänin. Hallituspuolueiden rivit kuitenkin hajosivat perjantain äänestyksessä, mikä kertoo siitä, että hallituksen linjalla ei ole täyttä tukea hallituspuolueiden ryhmissä, huomauttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä Maailman mielenterveyspäivänä: Ei anneta kenenkään jäädä yksin10.10.2025 14:42:08 EEST | Tiedote
Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä muistuttaa maailman mielenterveyspäivänä (10.10.), että yksinäisyys on keskeinen mielenterveyspolittiinen kysymys, johon on löydettävä ratkaisut yhteiskunnallisella tasolla.
