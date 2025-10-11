Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Surullinen hetki potilasturvallisuudelle ja perusterveydenhuollolle

– Tämä on surullinen hetki potilasturvallisuudelle, perusterveydenhuollolle ja ihmisten oikeudelle saada apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Kun itselle lähin yöpäivystys suljetaan, matka hoitoon pitenee, hoitoonpääsy heikkenee ja arjen turvattomuus kasvaa, kyse on kurjistamisesta ja palveluiden romuttamisesta. Ihmiset jäävät yksin, sanoo valiokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Krista Kiuru.

– Päätös merkitsee lopullista niittiä perustason terveyspalveluiden ja yöpäivystysten karsimiselle sekä potilasturvallisuudelle Oulaskankaalla ja muilla alueilla, kuten Savonlinnassa, Salossa, Varkaudessa, Iisalmessa sekä Kemissä. Hallitus manageroi Helsingistä käsin, vastoin alueiden toiveita, kuka saa päivystää ja milloin hoitoa saa, toteaa kansanedustaja Ville Merinen.

– Hallitus perustelee yöpäivystysten lakkauttamista säästöillä, mutta inhimilliset ja taloudelliset kustannukset hoitoonpääsyn viivästymisessä tulevat olemaan paljon suurempia. Oulaskankaan kohdalla säästöjä ei edes synny, vaan potilaiden siirtokuljetukset, ensihoidon lisäkuormitus ja taksimatkat syövät hallituksen näennäiset säästöt, ja kun säästöjä ei synny, jäljelle jää ainoastaan kurjistaminen, painottaa eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg.

SDP:n mielestä hyvinvointialueille on annettava oikeus päättää itse omista päivystysjärjestelyistään.

– Paras tieto ja asiantuntemus palveluiden järjestämisestä sijaistee hyvinvointialueilla, mutta hallitus ei enää kuuntele alueita eikä asiantuntijoita. Hallitus on ajamassa alas suomalaisen terveydenhuollon perustaa, päättää kansanedustaja Aki Lindén.