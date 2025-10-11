SDP:n Rantanen: Hoitajat eivät ole syypäitä hallituksen toimettomuuteen, vaan ovat palkkansa ansainneet!
Kokoomuksessa etsitään nyt syyllisiä kaikkialta muualta kuin heidän johtamastaan hallituksesta, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos nosti julkiseen keskusteluun sotehenkilöstön palkkaohjelman ja siihen kuuluneet palkankorotukset syyksi nyt käytäviin yt-neuvotteluihin eri hyvinvointialueilla. Rantanen perää vastuuta kokoomukselta omista teoistaan.
-Ay-liike, joka on sen jäsenistön, neuvotteli sotehenkilöstölle heille ansaitusti kuuluvan palkkaohjelman, jonka tarkoitus on nimenomaan nostaa julkisen sektorin pienempiä palkkoja ja antaa sotehenkilöstöllekin kohtuullinen palkka. Vuornoksen esiin nostama keksitty syy on törkeä hyökkäys sotehenkilöstöä kohtaan, toteaa Rantanen.
-Kun sotehenkilöstö saa yleistä tasoa 1% korkeammat palkat, se vastaa noin 100 miljoonaa euroa. Keski-Suomen hyvinvointialueen osuus koko soterahoituksesta on 5%, jolloin sen osuus tästä korkeammasta palkkapotista on 5 miljoonaa euroa. Keski-Suomen hyvinvointialueen alijäämä on arvioitu olevan tänä vuonna 73 miljoonaa euroa. Lyhyelläkin matematiikalla voi nähdä, että sotehenkilöstön ansaitut korkeammat korotukset eivät millään muotoa ole tämän alueen tai minkään muunkaan hyvinvointialueen alijäämien syy, ärähtää Rantanen.
Työt eivät hyvinvointialueille vähene. Yt-neuvotteluiden vuoksi jäljelle jäävän kasvaneen työkuorman hoitavat pienempi määrä soteammattilaisia. Rantanen vaatii hallitukselta tekoja eikä aina vain selityksiä.
-Kokoomus etsii nyt vaalien lähestyessä syyllisiä omien tekojensa seurauksiin kaikista muista, kuin heistä itsestään. Kaikki on aina Marinin hallituksen syytä ja nyt kaivettiin syylliseksi sotehenkilöstö. Kun aamulla katsoo peiliin, löytää oikean syyllisen omille teoilleen. Nyt kaivataan niitä tekoja, joilla hyvinvointialueille annetaan riittävä rahoitus ja työrauha järjestää omat toimintansa. Näin kannattaa hallituksen nyt tehdä, päättää Rantanen.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
