SDP:n Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta ja lähipalveluita

Hallituksen päätös lakkauttaa Oulaskankaan yöpäivystys on vakava uhka pohjoispohjanmaalaisille asukkaille. Päätös heikentää lähipalveluita, vaarantaa potilasturvallisuutta ja kuormittaa entisestään Oulun yliopistollista sairaalaa. Hallituspuolueiden rivit repesivät äänestyksessä, ja nyt terveyspalveluita puolustaneita edustajia odottaa rangaistus. Tämä jos mikä kertoo Orpo-Purran hallituksen todellisista arvoista, Hiltunen huomauttaa.