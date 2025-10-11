SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta ja lähipalveluita

11.10.2025 10:17:31 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Hallituksen päätös lakkauttaa Oulaskankaan yöpäivystys on vakava uhka pohjoispohjanmaalaisille asukkaille. Päätös heikentää lähipalveluita, vaarantaa potilasturvallisuutta ja kuormittaa entisestään Oulun yliopistollista sairaalaa. Hallituspuolueiden rivit repesivät äänestyksessä, ja nyt terveyspalveluita puolustaneita edustajia odottaa rangaistus. Tämä jos mikä kertoo Orpo-Purran hallituksen todellisista arvoista, Hiltunen huomauttaa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Hiltunen muistuttaa, että Oulaskankaan sairaalan vaikutusalueella asuu noin 125 000 ihmistä – kyse ei siis ole pienestä paikallisasiasta, vaan laajasta alueesta, jossa matkat päivystyspalveluihin ovat jo nyt pitkiä. Yöpäivystyksen lakkauttaminen tarkoittaa, että monen potilaan hoito viivästyisi kriittisellä hetkellä, kun apu siirtyy jopa sadan kilometrin päähän.

– Hyvinvointialueen oma johto ja päättäjät ovat johdonmukaisesti puolustaneet Oulaskankaan päivystyksen säilyttämistä. Päätösvalta on kuitenkin siirtymässä pois alueilta, jotka parhaiten tuntevat asukkaidensa tarpeet. Hallitus rajoittaa hyvinvointialueiden itsehallintoa tavalla, joka uhkaa suoraan palveluiden saavutettavuutta, Hiltunen sanoo.

Hallituksen esitystä perustellaan säästöillä, mutta laskelmat eivät kestä tarkastelua. Ministeriön arvioimat säästöpotentiaalit on todettu epärealistisiksi, eikä hyvinvointialueiden omia laskelmia ole otettu huomioon. Käytännössä säästöjä ei synny, vaan kustannukset siirtyvät OYSiin ja muualle järjestelmään lisääntyneen kuormituksen myötä.

– Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttäminen on ennen kaikkea potilasturvallisuuskysymys. Kun apu on lähellä, ihmishenkiä pelastuu. Nyt hallitus on valitsemassa toisen tien – säästöjen nimissä, joita ei todellisuudessa ole edes luvassa, Hiltunen päättää.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
