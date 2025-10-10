Suomen Palloliitto

Huuhkajien lauantain Teams-infossa Sparv ja Pikkarainen

11.10.2025 10:50:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomi kohtaa Hollannin sunnuntaina Amsterdamissa MM-karsintaottelussa.

Tim Sparv.
Tim Sparv. Kuva: Jyri Sulander / SPL

Huuhkajat järjestää tänään lauantaina Teams-infon Suomen aikaa kello 16.30. Etäyhteyden välityksellä haastateltavissa ovat valmentaja Tim Sparv ja keskuspuolustaja Juhani Pikkarainen. Liity infoon klikkaamalla tästä

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Teams-infoon tämän lomakkeen kautta >>

Suomi kohtaa Hollannin Johan Cruijff Arenalla sunnuntaina 12. lokakuuta kello 19.00 Suomen aikaa.

Huuhkajien lauantain mediaohjelma (ajat Hollannin aikaa)

11.15 Kansainvälinen tiedotustilaisuus, Johan Cruijff Arena
Friis, Antman

12.00 Joukkueen harjoitus, Johan Cruijff Arena
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.30 (Suomen aikaa 16.30)
Teams-info
Sparv, Pikkarainen
Liity infoon klikkaamalla tästä

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

