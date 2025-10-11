SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus heikentää Itä-Suomen turvallisuutta jälleen

SDP:n Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta ja lähipalveluita 11.10.2025 10:17:31 EEST | Tiedote

Hallituksen päätös lakkauttaa Oulaskankaan yöpäivystys on vakava uhka pohjoispohjanmaalaisille asukkaille. Päätös heikentää lähipalveluita, vaarantaa potilasturvallisuutta ja kuormittaa entisestään Oulun yliopistollista sairaalaa. Hallituspuolueiden rivit repesivät äänestyksessä, ja nyt terveyspalveluita puolustaneita edustajia odottaa rangaistus. Tämä jos mikä kertoo Orpo-Purran hallituksen todellisista arvoista, Hiltunen huomauttaa.