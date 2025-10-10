Yrittäjien Salminen: Suomalaisten säästöt listaamattomiin yrityksiin
Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen varoittaa osinkoverotuksen kiristämisestä ja ehdotti suomalaisten säästöjä listaamattomiin yrityksiin. – Kun maailmantalouden kasvu käynnistyy, suomalaiset yritykset tarvitsevat pääomia investointeihin ja omistajanvaihdoksiin. Yksityinen pääoma edistäisi rahoituksen saantia. Osinkoverotus on tässä keskeinen työkalu, Salminen totesi Turussa Varsinais-Suomen Yrittäjägaalassa lauantaina.
Salminen muistutti, että juuri nyt suomalaisilla on nollakorkoisilla tileillään historiallisen suuri määrä rahaa, yli 115 miljardia euroa. Tämä raha ja ihmisten yrittäjyysinto tulisi saada kohtaamaan. Tätä tavoitetta taas voidaan edistää kannustavalla verotuksella.
- Osakesäästötilin kautta olemme nähneet, että verotuksella on ohjausvaikutus. Suomalaisilla on jo yli 400 000 osakesäästötiliä, joissa olevien sijoitusten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Verotuksen kautta voidaan siis vaikuttaa.
Salminen ehdotti osinkoverotuksen keventämistä esimerkiksi poistamalla nettovarasidonnaisuus, jotta eri toimialojen yrityksiä kohdeltaisiin tasapuolisemmin ja pääoman käyttö tehostuisi.
- Yrittäjyyden taustalla on usein halu menestyä taloudellisesti ja se on täysin hyväksyttävä tavoite. On hämmentävää, että tätä motivaatiota pyritään joskus leimaamaan epäilyttäväksi, vaikka juuri yrittäjien ponnisteluilla rahoitetaan hyvinvointiyhteiskuntaa, hän sanoi.
Listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmässä verohuojennetun osingon määrä riippuu yhtiön nettovarallisuudesta. Huojennettua osinkoa voi saada määrän, joka vastaa nettovarallisuudelle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa.
Konkurssit kertovat yrittäjäriskistä
Salminen nosti esiin myös huolensa poliittisten päättäjien ristiriitaisista viesteistä: yrittäjyyttä kyllä arvostetaan puheissa, mutta samaan aikaan esitetään veronkiristyksiä, jotka vievät pohjan riskinoton kannustimilta.
- Tänä vuonna syyskuuhun mennessä on laitettu vireille jo yli 2 500 ja viimeisten neljän vuoden aikana reilusti yli 10 000. Tämän pitäisi olla jokaiselle osoitus siitä, että yrittäjäriski ei ole kuvitelmaa, vaan karua todellisuutta monelle meistä yrittäjistä.
