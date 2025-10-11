SDP:n Kymäläinen: Hallituksen päätös Savonlinnan monialaisen päivystyksen alasajosta on törkeä virhe
Eduskunta hylkäsi perjantaina 10.10. hallituspuolueiden äänin 95–85 kansalaisaloitteen Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisestä. Päätös sinetöi paitsi Oulaskankaan, myös muiden hyvinvointialueiden yöpäivystysten ja sairaalapalveluiden lakkautukset. Savonlinnan osalta tämä tarkoittaa monialaisen ympärivuorokautisen päivystystoiminnan supistumista ja leikkausten loppumista. SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää päätöstä vakavana virheenä ja suorana heikennyksenä itäsuomalaisten terveyspalveluihin.
– Savonlinnassa on vuosien ajan tehty määrätietoista työtä laadukkaan sairaalatoiminnan ja monialaisen päivystyksen eteen. Nyt hallitus Helsingistä käsin manageroi yhden lääkärin tarkkuudella, kuka saa päivystää missäkin ja millaista hoitoa, milloinkin saa. Tämä on huonoa ja järjetöntä politiikkaa, joka ei ota huomioon alueellisia olosuhteita eikä ihmisten todellisia tarpeita, sanoo Kymäläinen.
Päätöksen seurauksena Savonlinnan keskussairaalasta häviää vuoden 2026 alussa monialainen ympärivuorokautinen päivystys ja leikkaustoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että akuutisti sairastuneet tai vakavasti loukkaantuneet potilaat joudutaan kuljettamaan entistä pidemmälle hoitoon.
– Alueellamme on pitkät etäisyydet, ja päivystyksen lakkauttaminen on suora leikkaus kansalaisten terveyspalveluihin. On vaikea uskoa, että tällaisilla päätöksillä saavutetaan toivottavia säästöjä. Palvelun tarve pysyy ennallaan, mutta paine siirtyy muualle, pois ihmisten läheltä ja kauemmas hoitoa tarvitsevien luota, Kymäläinen huomauttaa.
Hallitus ei luota hyvinvointialueisiin ja tekee päätöksiä, jotka rapauttavat koko terveydenhuollon perustaa, ja heikentävät erityisesti Itä-Suomen asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa.
– Savonlinnan monialaisen päivystyksen murentaminen on törkeä virhe. On valtava sääli, että laadukasta ja laaja-alaista päivystystoimintaa ei enää tulevaisuudessa ole saatavilla. Ihmisten hätä ei tunne virastoaikoja, siksi monialainen ympärivuorokautinen päivystys pitäisi säilyttää myös Savonlinnassa, Kymäläinen painottaa.
– On surullista, että hallituspuolueissa ihmisten terveydenhuollon puolustamisesta saa sanktioita, mutta rasistisista puheista ei. Tämä kertoo karulla tavalla, missä tämän hallituksen arvot ja painopisteet tällä hetkellä ovat, Kymäläinen toteaa.
SDP:n mielestä hyvinvointialueille on annettava oikeus päättää itse omista päivystysjärjestelyistään.
– Me tulemme jatkossakin puolustamaan alueellisesti tasa-arvoista terveydenhuoltoa ja vaadimme hallitusta perumaan päätökset, jotka vaarantavat ihmisten oikeuden nopeaan ja laadukkaaseen hoitoon, myös yöaikaan ja syrjäisemmillä alueilla. Tämä ei ole säästöä vaan virhe, jonka seuraukset kantavat vuosia eteenpäin ihmisten arjessa ja turvallisuudessa, Kymäläinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Suna KymäläinenKansanedustajaPuh:050 512 0526
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus heikentää Itä-Suomen turvallisuutta jälleen11.10.2025 10:47:42 EEST | Tiedote
– Hallitus heikentää jälleen Itä-Suomen tilannetta, kun sairaalaverkon heikennykset osuvat kipeästi Varkauteen ja Iisalmeen, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Perjantaina hallituspuolueiden äänin siunattiin ympärivuorokautisen päivystyksen alasajo vuoden 2026 alusta alkaen Varkaudessa ja Iisalmessa. – On täysin käsittämätöntä kuin Itä-Suomeen satelee hallituksen puolelta iskuja toisensa perään, vaikka nyt pitäisi nimenomaan tukea aluetta, kun rajan sulkeutuminen on merkinnyt rajamaakunnissa isoa talouden heikennystä, Eskelinen jatkaa. Tämä leikkauspolitiikka on lyhytnäköistä ja voi varmuudella sanoa, että se kostautuu pidemmällä aikavälillä korkeampina kustannuksina, kun ihmiset eivät saa hoitoa ajoissa, etäisyydet palveluihin kasvavat ja samalla alueellinen eriarvoisuus lisääntyy. – Nämä toimet kokonaisuudessaan ovat jälleen kerran surullinen osoitus hallituksen piittaamattomuudesta Itä-Suomea kohtaan, Eskelinen päättää.
SDP:n Hiltunen: Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttaminen heikentää potilasturvallisuutta ja lähipalveluita11.10.2025 10:17:31 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös lakkauttaa Oulaskankaan yöpäivystys on vakava uhka pohjoispohjanmaalaisille asukkaille. Päätös heikentää lähipalveluita, vaarantaa potilasturvallisuutta ja kuormittaa entisestään Oulun yliopistollista sairaalaa. Hallituspuolueiden rivit repesivät äänestyksessä, ja nyt terveyspalveluita puolustaneita edustajia odottaa rangaistus. Tämä jos mikä kertoo Orpo-Purran hallituksen todellisista arvoista, Hiltunen huomauttaa.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sd-edustajat: Surullinen hetki potilasturvallisuudelle ja perusterveydenhuollolle11.10.2025 10:09:33 EEST | Tiedote
Eduskunta päätti perjantaina 10.10. hallituspuolueiden äänin 95–85 hylätä kansalaisaloitteen Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisestä. Päätös sinetöi paitsi Oulaskankaan, myös muiden hyvinvointialueiden terveyspalveluiden ja yöpäivystysten karsimisen.
SDP:n Rantanen: Hoitajat eivät ole syypäitä hallituksen toimettomuuteen, vaan ovat palkkansa ansainneet!11.10.2025 09:41:18 EEST | Tiedote
Kokoomuksessa etsitään nyt syyllisiä kaikkialta muualta kuin heidän johtamastaan hallituksesta, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.
SDP:n Tuppurainen: Kansanedustajat yli puoluerajojen pitävät hallituksen Oulaskangas-päätöstä vääränä10.10.2025 14:57:49 EEST | Tiedote
- Oulaskankaan yöpäivystys pysyy suljettuna hallituksen äänin. Hallituspuolueiden rivit kuitenkin hajosivat perjantain äänestyksessä, mikä kertoo siitä, että hallituksen linjalla ei ole täyttä tukea hallituspuolueiden ryhmissä, huomauttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme