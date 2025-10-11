SDP:n Kymäläinen: Hallituksen päätös Savonlinnan monialaisen päivystyksen alasajosta on törkeä virhe

– Savonlinnassa on vuosien ajan tehty määrätietoista työtä laadukkaan sairaalatoiminnan ja monialaisen päivystyksen eteen. Nyt hallitus Helsingistä käsin manageroi yhden lääkärin tarkkuudella, kuka saa päivystää missäkin ja millaista hoitoa, milloinkin saa. Tämä on huonoa ja järjetöntä politiikkaa, joka ei ota huomioon alueellisia olosuhteita eikä ihmisten todellisia tarpeita, sanoo Kymäläinen.

Päätöksen seurauksena Savonlinnan keskussairaalasta häviää vuoden 2026 alussa monialainen ympärivuorokautinen päivystys ja leikkaustoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että akuutisti sairastuneet tai vakavasti loukkaantuneet potilaat joudutaan kuljettamaan entistä pidemmälle hoitoon.

– Alueellamme on pitkät etäisyydet, ja päivystyksen lakkauttaminen on suora leikkaus kansalaisten terveyspalveluihin. On vaikea uskoa, että tällaisilla päätöksillä saavutetaan toivottavia säästöjä. Palvelun tarve pysyy ennallaan, mutta paine siirtyy muualle, pois ihmisten läheltä ja kauemmas hoitoa tarvitsevien luota, Kymäläinen huomauttaa.

Hallitus ei luota hyvinvointialueisiin ja tekee päätöksiä, jotka rapauttavat koko terveydenhuollon perustaa, ja heikentävät erityisesti Itä-Suomen asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada hoitoa.

– Savonlinnan monialaisen päivystyksen murentaminen on törkeä virhe. On valtava sääli, että laadukasta ja laaja-alaista päivystystoimintaa ei enää tulevaisuudessa ole saatavilla. Ihmisten hätä ei tunne virastoaikoja, siksi monialainen ympärivuorokautinen päivystys pitäisi säilyttää myös Savonlinnassa, Kymäläinen painottaa.

– On surullista, että hallituspuolueissa ihmisten terveydenhuollon puolustamisesta saa sanktioita, mutta rasistisista puheista ei. Tämä kertoo karulla tavalla, missä tämän hallituksen arvot ja painopisteet tällä hetkellä ovat, Kymäläinen toteaa.

SDP:n mielestä hyvinvointialueille on annettava oikeus päättää itse omista päivystysjärjestelyistään.

– Me tulemme jatkossakin puolustamaan alueellisesti tasa-arvoista terveydenhuoltoa ja vaadimme hallitusta perumaan päätökset, jotka vaarantavat ihmisten oikeuden nopeaan ja laadukkaaseen hoitoon, myös yöaikaan ja syrjäisemmillä alueilla. Tämä ei ole säästöä vaan virhe, jonka seuraukset kantavat vuosia eteenpäin ihmisten arjessa ja turvallisuudessa, Kymäläinen päättää.