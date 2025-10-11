SDP:n Tarja Filatov: Työelämä tarvitsee joustoa ja turvaa tasapainoisesti
Reiluissa työelämän pelisäännöissä ja työttömyyden hoidossa on joustoa ja turvaa. Työnantajan ja työntekijän velvollisuudet sekä oikeudet tasapainossa. Kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) muistuttaa, että tehokkaita työvoimapalveluita ei voida järjestää ilman riittäviä resursseja.
– Perehtyessäni Tanskan malliin tarkemmin, muistan että mm. haastattelujen vaikuttavuudessa oli merkittävä ero sen mukaan, tehtiinkö ne yksilöhaastatteluina vai ryhmähaastatteluina. Yksilöllisen palvelun tulokset ovat luonnollisesti parempia, mutta kalliimpia. Yksityiskohdilla on väliä.
– Heillä on suhteellisen kovat sanktiot työttömille, mutta kun kysyin, miten niitä käytetään, virkailijat ihmettelivät, mistä puhun. Niitä ei tarvitse käyttää, kun palvelupuoli pelaa.
Filatov toteaa, että Suomessa työttömän työnhakijan aktiivipalvelut ovat aina olleet ns. köyhänmiehenmallia.
– Siksi niiden tulokset jäävät laihemmiksi. Ladan hinnalla ei saa mersua.
– Tanskassa on paljon enemmän henkilöstöä työvoimapalveluissa ja siksi palvelu on henkilökohtaisempaa. Palkkatukea käytetään enemmän, samoin kuntoutusta. Suomessa koulutusta on enemmän.
Filatov pitää Työ- ja elinkeinoministeriön selvitysraporttia 2025 ( tekijät tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen ja neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo) peruslinjaltaan kannatettavana.
Kaikkia yksityiskohtia en vielä uskalla kuitata, mutta kolmen pilarin malli on kannatettava. Siinä joustavoitettaisiin työsuhdeturvaa ja samalla korotettaisiin ansiosidonnaista työttömyysturjaa ja lisöttäiaiin työvoimapoliittisia aktiivitoimia.
Mallilla voitaisiin vahvistaa työllisyyttä reilussa kymmenessä vuodessa jopa 77 000 hengellä ja parantaa kansantaloutta 2,4 prosettiyksikköä.
Yhteyshenkilöt
Tarja FilatovEduskunnan 2. varapuhemiesPuh:050 511 3112
