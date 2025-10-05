Stadin Silakkamarkkinat houkutteli Kauppatorille huikeat 90 000 kävijää

Stadin Silakkamarkkinoiden päätöspäivää vietettiin tänään 11. lokakuuta. Vuosisatojen toriperinnettä elävöittävä – raikasta syystunnelmointia ja kalastajien itse tekemiä herkkuja tarjoava tapahtuma houkutteli jälleen runsaan määrän kävijöitä pääosin pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta Suomesta.

Vuosien tauon jälkeen markkinoille saatiin myyntiin myös tuoretta silakkaa. Selkämereltä pyydetty ja Uudessakaupungissa lajiteltu 300 kilon silakkasaalis kävi hyvin kaupaksi.

“Tuore silakka kuuluu tänne ja tuomme sitä ehdottomasti myyntiin myös ensi vuonna. Myyntivaltiksi nousi myös frittisilakka, jota on tänäänkin myyty monta kymmentä annosta”, Kasalan kahvila-ravintolan omistaja ja kalastaja Pasi Jokinen kertoo.



Markkina-alueelle rakennetuissa ruokailutiloissa pääsi nauttimaan entistä monipuolisemmin paikan päällä syötävistä kylmistä ja kuumista kalaruoka-annoksista, kuten leivistä, piirakoista, keitoista, pöhköisistä, nahkiaisista ja röstiperunavohveleista. Purjelaivojen tunnelmalliset ruumat toimivat lämpiminä sisätiloina, joissa sai herkutella erilaisilla kalaherkuilla, leivonnaisilla sekä kylmillä ja kuumilla juomilla. Ostosten ja makuelämysten ohella markkinavieraita houkuttelivat myös Kalatalouden Keskusliiton ja Suomen ruotsinkielisen Marttayhdistyksen, Marthaförbundetin, pisteet, joilla tarjottiin kiinnostavaa tietoa ja opastusta kalastuksesta, kalankäsittelystä ja kalojen tunnistamisesta.



Markkinaviikon torstaina varhaiskasvatusryhmille järjestetty Salaisen silakan suunnistus innosti paikalle noin 300 lasta tutustumaan markkinaperinteeseen, kalaherkkuihin, Itämeren suojeluun ja kalastukseen elinkeinona.



“Sää tarjosi tänä vuonna syksyisen kirjon sadekuuroista auringonpaisteeseen. Yleisöä riitti uskollisista kanta-asiakkaista turisteihin – ilahduttavan paljon oli myös koululaisia ja nuoria aikuisia, joiden hittituotteeksi nousi Hasse Bergmanin lohijuusto. Kävijöiden suosiossa oli myös erityisesti paikan päällä syötävät kalaruoka-annokset ja muut satokauden tuotteet ”, Stadin Silakkamarkkinoiden vastaava tuottaja Marianne Saukkonen kuvailee.

Stadin Silakkamarkkinoita vietettiin 5.–11. lokakuuta. Merellisestä tapahtumatunnelmasta pääsee nauttimaan markkinoiden jälkeen sunnuntaina 12. lokakuuta Halkolaiturilla, kun Perinteistä Purjelaivapäivää vietetään jo 38. kerran.

