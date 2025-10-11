Hawks otti revanssin TPS:stä, Peliveljille toinen tappio

Hawksin avausmaali syntyi avauserässä onnekkaasti Joona Kurosen poikkisyötön kääntyessä puolustajan jalasta turkulaisten omaan verkkoon. Toisessa erässä Hawks iski komeilla vastahyökkäyksillä, kun kahdesti osunut Felix Skand ja Sakari Kataja-Rahko muuttivat tilanteeksi jo 4-0. Alex Eklund kavensi päätöserän alkuun, mutta sen puolivälissä viimeisteli Aaro Pohjanmaa tilanteeksi 5-1 jälleen isäntien ylivoimahyökkäyksestä. TPS:n toinen kavennus syntyi kuudella viittä vastaan kaksi minuuttia ennen ottelun loppua.

Seinäjoella laukoivat Waltteri Vesterinen ja Eetu Sorvali Oilersille nopean kahden maalin johdon, ja toisessa erässä Antti Suomela iski Lauri Eloluodon pudotuksesta eron jo kolmeen. Seuraavat kolme maalia nähtiin kolmannen erän puolivälissä puoleentoista minuuttiin, kun Santeri Uusi-Laitila avasi Peliveljien maalitilin, Elias Pekari iski Öljymiehille neljännen osuman ja vain puoli minuuttia siitä Aapo Lokasaari kavensi keskiviivalta maskin takaa lukemiksi 2-4. SPV:n yritys ilman maalivahtia toi ensin Aaro Tammirannan komean kavennuksen mutta lopuksi Elias Pekarin seitsemän sekuntia ennen summeria Oilersille iskemät loppunumerot.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla LASB-Westend Indians, Nurmon Jymy–Oilers ja FBC Turku–OLS.