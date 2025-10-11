TPS ainoana puhtaalla pelillä, Sanni Uimarihuhta upotti EräViikingit jatkoajalla

Kolmen pisteen voittokin oli SSRA:lla enemmän kuin lähellä, sillä vielä vajaat kaksi minuuttia ennen loppua oululaiset johtivat Hanna Niemelän, Liinu Koiviston ja Jonna Virkkusen maaleilla 3-1. Riskipeli ilman maalivahtia tuotti vieraille kuitenkin tänään yhden pisteen, kun ensin Maura Paajanen kavensi ja viimeisen minuutin aluksi Taru Nordman osui 3–3-tasoituksen. Jatkoajalla oli kuitenkin taas kotijoukkueen vuoro: Kaukolaukauksen kopannut maalivahti Flavia Niemelä avasi nopealla heitolla 2–1-hyökkäyksen Liinu Koivisto syötti vielä poikittain ja Sanni Uimarihuhta nosti takatolpalta lisäpisteen Rankoille Ankoille.

TPS vei Sipoossa avauserän vain 2-0, mutta toisessa Veera Kuosmanen, Ina Leminen, Janella Järvinen ja Venla Nousiainen nostivat turkulaiset jo 6–0-johtoon. ÅIF pääsi maalin makuun vasta kolmannessa erässä lukemien oltua jo 10-0 vieraille. Veera Kuosmanen oli iltapäivän pistehai lauottuaan Palloseuran maaleista neljä ja syötettyään yhden.

Koovee otti viidennen perättäisen voittonsa kaataessaan vieraissa PSS:n 8-2. Ratkaiseva ero syntyi heti ensimmäisessä erässä, kun Ainomaija Murtonen, Tuulia Aho sekä Taimi Mikkola laukoivat tamperelaisille kolmen maalin johdon, ja Melissa Rytkösen kavennuksen jälkeen ehti Susanna Laurila vielä nostaa lukemiksi 4-1 vain 11 sekuntia ennen erätaukoa. Kaksi lisäosumaa toiseen ja kaksi kolmanteen saattelivat Kooveen jo 8–1-johtoon ennen PSS:n Milla Keiturin lohtukavennusta.

SB-Pro jätti Northern Starsin edelleen ÅIF:n seuraksi nollakerhoon voittamalla vieraissa 5-3. Avausmaalin laukoi Ilona Mäkelä kotijoukkueelle, mutta jo ennen ensimmäistä taukoa Petra Aallonen, Elina Kujala ja Laura Hietamäki laukoivat vieraille 3–1-johdon, jota Mirja Hietamäki ja Kujala toisessa erässä vielä kasvattivat. Aino Kuokkanen ja Jenna Jolkkonen herättelivät kotijoukkueen toiveita kolmannen erän puolivälin kavennuksillaan, mutta siihen kiri kuitenkin kuivui.

Moona Poskiparta ja Elsa Holopainen laukoivat kumpikin kaksi maalia, kun SaiPa otti kauden ensimmäisen kolmen pisteen voittonsa kaatamalla kotonaan Pirkat 5-1. Vielä kahden erän jälkeen oltiin kuitenkin lukemissa 1-1 Poskiparran kuitattua vieraiden Pinja Ryömän avausmaalin. Petra Mussalo iski voittomaaliksi jääneen 2–1-osuman päätöserän alussa ylivoimalla, ja neljä minuuttia ennen loppua oli Elsa Holopaisen vuoro osua. Moona Poskiparta ja Holopainen komistelivat vielä lukemia tyhjiin vieraiden yrittäessä riskillä.

Classic otti iltaottelussa kolmannen perättäisen voittonsa, kun se nousi FBC Loistoa vastaan kahden maalin takamatkalta loppulukemiin 5-2. Kiira Vahlman ensimmäisellä liigamaalillaan ja Viola Vainio nostattivat ensin haastajan toiveita, mutta pelin puolivälissä Suvi Hämäläinen nosti Classicin rangaistuslaukauksella Lempäälän Bläk Boksin tulostaululle. Mestari Classic ratkaisi pelin edukseen kolmannessa erässä, kun ensin osui Veera Vilenius vapaan purjehduksen päätteeksi ja viimeisellä kympillä ensin Sofia Lahti onnekkaasti vastustajan kautta ja sitten vielä Vilja Kuutniemi.

Seuraavaksi on sarjassa vuorossa maaottelutauko naisten ja U19-naisten kohdatessa EFT-turnauksessa Sveitsin Churissa Tshekin, Sveitsin ja Ruotsin.

F-liiga jatkuu perjantaina 24.10. huippuottelulla EräViikingit–Classic.