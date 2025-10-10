Loton miljoonan euron päävoitto pelattiin Kauhajoella
Lotossa löytyi kierroksella 41/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään miljoona euroa.
Loton kierroksen 41/2025 oikea rivi on 2, 24, 26, 30, 31, 32, 39 sekä lisänumero 35. Plusnumeroksi arvottiin 19.
Arvonnasta löytyi yksi täysosuma. Seitsemän oikeaa numeroa sisältänyt rivi oli pelattu Kauhajoen K-Citymarketissa.
- Suuret onnittelut tuoreelle lottomiljonäärille! Toivotan uuden lottomiljonäärin lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan voittoaan perinteisten voittokahvien merkeissä tänne Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin, sanoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho.
Illan arvonnassa löytyi myös yksi 6+1 -oikein tulos, jolla Tuusulan K-Supermarket Hyrrän asiakas voitti 505 574 euroa.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 9 9 0 6 5 7 6. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta. 20 000 euron voitot osuivat nettipelaajalle Uuteenkaupunkiin ja Vantaan K-Market Pähkinän asiakkaalle.
Milli-pelin oikea rivi on tänään 5, 8, 10, 23, 25, 30 ja lisänumero 15. Päävoittoja ei tänään löytynyt.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Praha 73. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon 11 kappaletta.
