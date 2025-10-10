Veikkaus Oy

Loton miljoonan euron päävoitto pelattiin Kauhajoella

11.10.2025 22:50:52 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa löytyi kierroksella 41/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään miljoona euroa.

Loton kierroksen 41/2025 oikea rivi on 2, 24, 26, 30, 31, 32, 39 sekä lisänumero 35. Plusnumeroksi arvottiin 19.

Arvonnasta löytyi yksi täysosuma. Seitsemän oikeaa numeroa sisältänyt rivi oli pelattu Kauhajoen K-Citymarketissa.

- Suuret onnittelut tuoreelle lottomiljonäärille! Toivotan uuden lottomiljonäärin lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan voittoaan perinteisten voittokahvien merkeissä tänne Veikkauksen pääkonttorille Miljonäärisalonkiin, sanoo Veikkauksen viestintäpäällikkö Eine Alho.

Illan arvonnassa löytyi myös yksi 6+1 -oikein tulos, jolla Tuusulan K-Supermarket Hyrrän asiakas voitti 505 574 euroa. 

Lauantai-Jokerin voittorivi on 9 9 0 6 5 7 6. Arvonnassa löytyi kaksi 6 oikein -tulosta. 20 000 euron voitot osuivat nettipelaajalle Uuteenkaupunkiin ja Vantaan K-Market Pähkinän asiakkaalle.

Milli-pelin oikea rivi on tänään 5, 8, 10, 23, 25, 30 ja lisänumero 15. Päävoittoja ei tänään löytynyt.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Praha 73. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon 11 kappaletta.

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

