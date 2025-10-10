Ole Hyvä Luonnontuote – 20 vuotta ekologista edelläkävijyyttä

Vuonna 2005 perustetun yrityksen tarkoituksena on ollut alusta saakka valmistaa tuotteita, jotka kuormittavat luontoa mahdollisimman vähän. Tämä oli aivan erityisen edistyksellistä 2000-luvun alkupuolella, jolloin eettinen kuluttaminen kiinnosti vain kaikkein valveutuneimpia. Ole Hyvä kehitti jo tuolloin omat vastuullisuuskriteerinsä ja toi markkinoille biohajoavista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, joiden inci-listat olivat mahdollisimman lyhyitä. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, muun muassa tuottajavastuuseen liittyvistä vaatimuksista on tullut normi – mutta Ole Hyvä on yhä askeleen edellä.

Kotimaisia innovaatioita ja ekologisia raaka-aineita

Ole Hyvä Luonnontuote jatkaa ekologista innovointia kiertotalouden periaatteita kunnioittaen yhteistyössä suomalaisten raaka-ainekehittäjien kanssa. Tästä esimerkkinä on suuren suosion saavuttanut Metsä-sarja, jossa hyödynnetään Nordic Bioproductin kehittämää, metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettua Kuusisokeri™-uutetta. Ekologista edelläkävijyyttä osoittaa myös Ole Hyvän Meri-sarja, jossa yhtenä tehoaineena vaikuttaa Origin by Ocean -yrityksen leväpohjainen alginaatti, joka vähentää merten ravinnekuormitusta.

"Olemme haluttu ja ketterä yhteistyökumppani toteuttamaan innovaatiosta tuotteita", toteaa toimitusjohtaja Elli Unger.

Pesuainevalinnat vaikuttavat – myös luontoon

Luonnon kantokyvyn rajat paukkuvat monella osa-alueella – ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja vesistöjen saastuminen etenevät yhtä aikaa. Jokapäiväisillä valinnoilla, kuten pesuaineilla, on yllättävän suuri yhteisvaikutus; niiden jäämät päätyvät viemäriin – ja lopulta luontoon. Biohajoavat pesuaineet hajoavat luonnossa nopeasti ja turvallisesti, eivätkä kerrytä pysyviä haitallisia jäämiä vesiin tai maaperään.

"Fiksut valinnat eivät ole kadottaneet merkitystään, päinvastoin – niitä tarvitaan nyt jopa enemmän kuin 20 vuotta sitten", Unger sanoo.

Kaikki Ole Hyvä -tuotteet valmistetaan Haminassa ja niille on myönnetty Avainlippu sekä Ekoenergia- ja vegaanimerkit. Yritys panostaa myös pakkausjätteen vähentämiseen zero waste -hengessä; tuotteita myydään monissa ekokaupoissa täyttöpalveluna isoista kanistereista asiakkaiden mukanaan tuomiin pulloihin.

Kasvava joukko ekologisuutta, eettisyyttä ja kotimaisuutta arvostavia kuluttajia on löytänyt Ole Hyvän tuotteet. Erityisen paljon positiivista palautetta ovat antaneet monikemikaaliyliherkät, joille tuoksuttomuus ja puhtaat raaka-aineet ovat todella tärkeitä.

Alan arvostettu suunnannäyttäjä

”Ole Hyvä on suomalaisen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä. Yritys on jo kahden vuosikymmenen ajan osoittanut, että ekologisuus, eettisyys ja kotimaisuus voivat kulkea käsi kädessä kaupallisen menestyksen kanssa. Se toimii rohkeana esimerkkinä ja inspiraationa koko alalle”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Ole Hyvä Luonnontuote viettää virallista perustamispäiväänsä 16.10.2025.