Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Ole Hyvä Luonnontuote – 20 vuotta ekologista edelläkävijyyttä
Kotimainen Ole Hyvä Luonnontuote Oy juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan biohajoavien ekopesuaineiden ja -hygieniatuotteiden valmistajana.
Vuonna 2005 perustetun yrityksen tarkoituksena on ollut alusta saakka valmistaa tuotteita, jotka kuormittavat luontoa mahdollisimman vähän. Tämä oli aivan erityisen edistyksellistä 2000-luvun alkupuolella, jolloin eettinen kuluttaminen kiinnosti vain kaikkein valveutuneimpia. Ole Hyvä kehitti jo tuolloin omat vastuullisuuskriteerinsä ja toi markkinoille biohajoavista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, joiden inci-listat olivat mahdollisimman lyhyitä. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, muun muassa tuottajavastuuseen liittyvistä vaatimuksista on tullut normi – mutta Ole Hyvä on yhä askeleen edellä.
Kotimaisia innovaatioita ja ekologisia raaka-aineita
Ole Hyvä Luonnontuote jatkaa ekologista innovointia kiertotalouden periaatteita kunnioittaen yhteistyössä suomalaisten raaka-ainekehittäjien kanssa. Tästä esimerkkinä on suuren suosion saavuttanut Metsä-sarja, jossa hyödynnetään Nordic Bioproductin kehittämää, metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettua Kuusisokeri™-uutetta. Ekologista edelläkävijyyttä osoittaa myös Ole Hyvän Meri-sarja, jossa yhtenä tehoaineena vaikuttaa Origin by Ocean -yrityksen leväpohjainen alginaatti, joka vähentää merten ravinnekuormitusta.
"Olemme haluttu ja ketterä yhteistyökumppani toteuttamaan innovaatiosta tuotteita", toteaa toimitusjohtaja Elli Unger.
Pesuainevalinnat vaikuttavat – myös luontoon
Luonnon kantokyvyn rajat paukkuvat monella osa-alueella – ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja vesistöjen saastuminen etenevät yhtä aikaa. Jokapäiväisillä valinnoilla, kuten pesuaineilla, on yllättävän suuri yhteisvaikutus; niiden jäämät päätyvät viemäriin – ja lopulta luontoon. Biohajoavat pesuaineet hajoavat luonnossa nopeasti ja turvallisesti, eivätkä kerrytä pysyviä haitallisia jäämiä vesiin tai maaperään.
"Fiksut valinnat eivät ole kadottaneet merkitystään, päinvastoin – niitä tarvitaan nyt jopa enemmän kuin 20 vuotta sitten", Unger sanoo.
Kaikki Ole Hyvä -tuotteet valmistetaan Haminassa ja niille on myönnetty Avainlippu sekä Ekoenergia- ja vegaanimerkit. Yritys panostaa myös pakkausjätteen vähentämiseen zero waste -hengessä; tuotteita myydään monissa ekokaupoissa täyttöpalveluna isoista kanistereista asiakkaiden mukanaan tuomiin pulloihin.
Kasvava joukko ekologisuutta, eettisyyttä ja kotimaisuutta arvostavia kuluttajia on löytänyt Ole Hyvän tuotteet. Erityisen paljon positiivista palautetta ovat antaneet monikemikaaliyliherkät, joille tuoksuttomuus ja puhtaat raaka-aineet ovat todella tärkeitä.
Alan arvostettu suunnannäyttäjä
”Ole Hyvä on suomalaisen kestävän kehityksen suunnannäyttäjä. Yritys on jo kahden vuosikymmenen ajan osoittanut, että ekologisuus, eettisyys ja kotimaisuus voivat kulkea käsi kädessä kaupallisen menestyksen kanssa. Se toimii rohkeana esimerkkinä ja inspiraationa koko alalle”, toteaa Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Ole Hyvä Luonnontuote viettää virallista perustamispäiväänsä 16.10.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elli UngerToimitusjohtajaOle Hyvä Luonnontuote Oyelli.unger@olehyvaluonnontuote.fiwww.olehyvaluonnontuote.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Tutkimus: Lähes kaikki yli 55-vuotiaat ovat ostaneet ravintolisiä – vain puolet keskustelee niistä lääkärin kanssa10.10.2025 17:48:39 EEST | Tiedote
Yli 55-vuotiaiden ostopolkututkimus antoi mielenkiintoista tietoa suomalaisten terveystuotteiden käytöstä ja asenteista. Erikoiskaupan Liitto ETU ry:n ja Verianin laajan tutkimuksen mukaan lähes kaikki (89 %) yli 55-vuotiaista ovat joskus ostaneet ravintolisiä, mutta vain noin puolet on keskustellut niiden käytöstä lääkärin kanssa.
Uusi BioPro-terveyskauppa avasi ovensa Keravan Karuselliin – Annamari Peltonen toteutti pitkäaikaisen haaveensa9.10.2025 08:10:03 EEST | Tiedote
Keravalle avattiin syyskuun alussa uusi terveyskauppa, kun BioPro-ketju laajensi toimintaansa Kauppakeskus Karuselliin. Uuden myymälän kauppiaana toimii pitkän linjan luontaistuotealan ammattilainen, keravalainen Annamari Peltonen.
Frantsilan Tila astui uuteen aikakauteen – omistajanvaihdos toi mukanaan laajennetun hyvinvoinnin palveluvalikoiman3.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hämeenkyrön Kyröspohjassa sijaitseva Frantsilan Hyvän Olon Keskus on aloittanut uuden luvun historiassaan. Tämän vuoden alussa se sai uuden nimen, Frantsilan Tila, sekä uuden vetäjän, Anna Karhu-Cormierin. Muutos näkyi kesän ja syksyn aikana konkreettisesti uudistuneiden verkkosivujen ja laajentuneen palveluvalikoiman kautta.
Suomi juhli Euroopan luonnonkosmetiikkagaalassa – kahmi ennätyksellisesti puolet pääpalkinnoista2.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen luonnonkosmetiikka ja luontaistuotealan yritykset tekivät näyttävän läpimurron Pariisissa järjestetyssä European Natural Beauty Awards 2025 -gaalassa. Suomi sai puolet kaikista kilpailun pääpalkinnoista.
Maailman kasvisruokapäivä 1.10. – kasvipohjainen ruokavalio kiinnostaa yhä useampia30.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Lokakuun ensimmäinen päivä vietetään Maailman kasvisruokapäivää, joka muistuttaa kasvipohjaisen ruokavalion hyödyistä niin ihmiselle, eläimille kuin ympäristölle. Kasvisruokavalio on viime vuosina noussut merkittäväksi osaksi vastuullista ja terveyttä tukevaa elämäntapaa, ja sen suosio kasvaa erityisesti nuorten ja kaupunkilaisten keskuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme