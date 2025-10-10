Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

12.10.2025 15:14:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.10.2025

Rakennuspalo, keskisuuri, Parantolantie, Muurame

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Parantolantielle.

Kohteessa palovaroitin soinut kerrostalon huoneistossa ja ovea ei aukaista. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, todettiin hälytyksen aiheutuneen ruoan laitosta. Huoneistossa ei ollut paikalla ketään. Kohteessa ei paloa.

Pelastuslaitokselta hälytettiin 7 yksikköä.

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

