Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valtola: SDP leikkaisi 139 miljoonaa koulutuksesta

12.10.2025 17:01:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

SDP:n esittämä kahden miljardin euron juustohöyläleikkaus vaarantaisi koulutuksen ja kasvun edellytykset, varoittaa kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola.

Oskari Valtola. Kuvaaja: Kimmo Falck.
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen ilmoitti puolueensa olevan valmis sopeuttamaan julkista taloutta leikkaamalla tasaisesti kaikista menoista kaksi miljardia euroa. Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Oskari Valtola pitää esitystä osoituksena siitä, ettei SDP:llä ole kykyä tehdä vastuullisia valintoja yhteiskunnan tärkeimpien palveluiden turvaamiseksi.

– Räsäsen ehdottama 2 miljardin euron juustohöyläleikkaus tarkoittaisi käytännössä noin 139 miljoonan euron leikkausta koulutukseen. On vaikea keksiä vastuuttomampaa tapaa hoitaa julkista taloutta kuin leikata tulevaisuudesta, Valtola sanoo.

Valtolan mukaan SDP:n linja paljastaa räikeän ristiriidan puolueen puheiden ja tekojen välillä.

– SDP puhuu kauniisti tulevaisuusinvestoinneista, mutta samaan aikaan ehdottaa mallia, joka jättäisi koulutuksen, turvallisuuden ja kasvun täysin heitteille. Tämä on härskiä äänestäjien sumutusta, Valtola toteaa.

Hänen mukaansa kokoomus toimii päinvastoin ja kohdentaa sopeutukset siten, että ne turvaavat koulutuksen, työn ja kasvun edellytykset.

– Kuluvalla hallituskaudella olemme lisänneet perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla. Taloutta täytyy sopeuttaa, mutta viisas talouspolitiikka erottaa olennaisen epäolennaisesta. Me emme leikkaa koulutuksesta, vaan rakennamme kestävää kasvua sen varaan, Valtola sanoo.

