(Korjattu tiedote) Karppinen ja Naukkarinen saivat arvokasta oppia rantasprintin EM-kilpailuissa

– Beach sprint -kaksikossa alkoi haparoivasti turhalla virheellä. Tt2-erässä saimme oman hyvän suorituksen. Tämän päivän knockout oli parasta soutuamme mutta teimme virheitä navigoinnissa. Otamme tästä kaikki opit mukaan ja tästä on hyvä parantaa! Pääsimme Joelin kanssa tavoitteeseemme endurance-kilpailussa ja olemme todella iloisia kullasta kotiinviemisenä, Karppinen sanoo.

Naukkarinen selvisi yksikössä knock-out -vaiheeseen, muttei enää siitä eteenpäin. Naukkarinen urakoi EM-kilpailuissa rantasprintin alle kaksi kestävyysmatkaa perjantaina ja voitti kaksi EM-kultaa. MM-kilpailuissa hän pääsee näkemään rannikkosprinttisuorituksensa tuoreena ilman alla olevia kestävyysmatkan kilpailuja.

– Jää vähän spekuloitavaksi tuo, että minkä verran toi kestävyysmatka väsytti tuossa varsinkin eiliselle. Tunsin, että se vaikutti jonkun verran, mutta ei minua sinällään harmita, EM-tuplamestaruuden napannut Naukkarinen sanoi.

Rantasprintin EM-kilpailuissa kilpailu on tiukkaa ja pienet erot ratkaisevat. Hän tuumi, että kaksikossa hänen ja Karppisen jokainen veto oli edellistä parempi.

– Muutamia yksityiskohtia suorituksessa meidän pitää harjoitella vielä paremmaksi. Jäi jonkun verran harmittamaan, koska tuntui, että se Espanja olisi ollut ihan otettavissa. Varmaan jos oltaisiin saatu yksikin treeni melkein enemmän, oltaisiin saatu vaikka käännös paremmin, Espanjaan ennen marraskuun MM-kilpailuja suuntaava Naukkarinen sanoi.

Rauttola onnistui myös hyvin naisten yksikössä, jossa hän pääsi myös knock-out -vaiheeseen.

– Aamun karsinta oli todella tahmeaa, mutta meno parani päivän myöden. Last16 -vaihe lähti todella hyvin liikkeelle. Kisa kuitenkin kaatui osaltani 180 asteen käännökseen. Käännös jäi vajaaksi ja ajauduin kaverin radalle. Matkaa tuli todella paljon liikaa. Näissä kisoissa ei ole varaa näin isoihin virheisiin. Onneksi oli myös hyviä pätkiä ja soutu vauhti oli hyvää. Taas on hyvä jatkaa eteenpäin seuraaviin haasteisiin, Rauttola sanoi.

Junioreille tärkeää kokemusta

Junioreista Ilona Mäkelä sai hyvää kansainvälistä oppia.

– Valmistautumisviikko ei mennyt täällä odotetulla tavalla, kun kaikki harjottelut peruttiin. Lopulta pääsin onneksi vesille päivä ennen kisaa. Huonon valmistautumisen ja ekan kansainvälisen lähdön vuoksi jännitin tavallista enemmän kisa. Eka time trial oli vähän vaisu. Toisessa suoritus meni kaikin puolin paremmin, ja tiukassa kisassa pääsin vikalta jatkopaikalta knock-out -vaiheeseen. Knock-out -vaiheessa oli vastassa karsinnan voittaja, mutta sain onnistuneen suorituksen, tärkeän kokemuksen ja oli tosi hienoa kisata maailman parasta junnua vastaan, Mäkelä sanoi.

Nuorista tällä kertaa jatkoon knock-out -vaiheeseen eivät päässeet Kasper Salmi poikien yksikössä ja Kasper Salmi–Anni Rohila kaksikossa.

– Aika-ajo starttasi vähän heikosti, kun veneen penkki (minun) jumiutui ja kunnolla vauhtiin pääsimme vasta n. 30 sekunnin säätämisen jälkeen. Jäimme kärjestä, mutta tiesimme, että pystymme parempaan. TT2-lähtömme oli selkeästi parempi, eikä isoja ongelmia ollut. Vähän ”tasapaksulla” suorituksella jäimme kuitenkin tällä kertaa harmittavasti knock-outtien ulkopuolelle, Rohila sanoi.

Kokemus oli kuitenkin arvokas:

– Nyt tiedämme, missä Euroopan kärki menee ja nyt pitää pohtia, mitä meidän täytyy tehdä, jotta kirimme kärkeä kiinni. Beach sprint on mahtava laji ja olen iloinen, että pääsin mukaan näihin arvokilpailuihin. Soudamme Kasperin kanssa U19-sarjassa vielä seuraavat kaksi vuotta, joten uskon, että pystymme kyllä parantamaan tulostamme tulevissa kisoissa. Itselläni on vielä vähänlaisesti kokemusta soudusta, mutta tavoitteena on kehittyä ja tulla paremmaksi soutajaksi ja tällä tavalla vaikuttaa tuloksiin positiivisesti, Rohila sanoi.

Rannikkosprintti, suomalaistuloksia (viralliset sijoitukset kisasivuilla myöhemmin)

JW1x Ilona Mäkelä

Aika-ajo 1: 22:s (3.16,69)

Aika-ajo 2: 8:s (3.08,10)

Knock-out: Maria Lanciano Italia 2.51,70–Mäkelä 3.10,40

M1x Joel Naukkarinen

Aika-ajo 1: 9:s (2.36,36)

Aika-ajo 2: 6:s (2:36,58)

Knock-out: Mathis Nottelet Ranska 2.26,81–Naukkarinen 2.32,54.

W1x Tiia-Maria Rauttola

Aika-ajo 1: 11:s (2.57,74)

Aika-ajo 2: 4:s (2.57,07)Knock-out: Raminta Morkunaite Liettua 2.43,78–Rauttola 2.58,98

Mix2x Joel Naukkarinen-Eeva Karppinen

Aika-ajo 1: 20:s (4.05,89)

Aika-ajo 2: 4:s (2.38,49)

Knock-out: Adrian Miramon Quiroga–Nadia Felipe Garcian Espanja 2.31,12 – Naukkarinen–Karppinen 2.33,53

JM1x Kasper Salmi

Aika-ajo 1: 24:s (3.04,59)

Aika-ajo 2: 15:s (3:04,55)

JMix2x Salmi-Anni Rohila

Aika-ajo 1: 20:s (3.14,28)

Aika-ajo 2: 11:s (2:58,94)

